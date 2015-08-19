به گزارش خبرگزاری مهر، آتش نشانان کرمانی آتش سوزی خودرو سواری را در خیابان گلدشت به سرعت مهار و خاموش کردند.

به دنبال تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی آتش سوزی یک دستگاه خودرو سواری، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی کرمان بی درنگ آتش نشانان ایستگاه سه را به خیابان گلدشت اعزام کرد.

آتش نشانان با رسیدن به محل اعلام شده، مشاهده شد یک دستگاه خودرو سواری دچار آتش سوزی شده و آتش در حال سرایت به قسمت های دیگر بود.

بر اساس این گزارش آتش نشانان بلافاصله پس از ایمن سازی محل حادثه و قطع جریان برق خودرو با استفاده از تجهیزات فردی و لوله های آبرسانی اقدام به مهار و خاموش کردن شعله های آتش کردند.

همچنین در ادامه ستاد فرماندهی از حریق موتور سیکلت در خیابان ۲۴ آذر خبر داد که آتش نشانان ایستگاه چهار به محل اعزام شدند و با تجهیزات کامل اقدامات لازم را انجام دادند.

اجرای عملیات اصلاح هندسی و آسفالت ورودی شهرک خواجو

شهردار منطقه سه از اجرای عملیات آسفالت و اصلاح هندسی ورودی شهرک خواجو خبر داد.

علی خدادادی گفت: در ادامه آسفالت خیابان های شهرک خواجو، سه هزار و ۳۰۰ متر مربع از ورودی و تعدادی از کوچه های این شهرک آسفالت شد.

وی همچنین از آسفالت کندرو مقابل دانشگاه آزاد با همکاری سازمان عمران شهرداری در این منطقه خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد: مابقی معابر این شهرک با همکاری سازمان عمران شهرداری و طبق برنامه زمانبندی شده به زودی آسفالت می گردد.

جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی درسطح شهر کرمان

مدیر عامل تاکسیرانی کرمان خواستار جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی در سطح شهر کرمان شد.

مجید عسکری گفت: این اقدام در راستای تقویت کار تاکسی‌داران وب الا رفتن امنیت شغلی رانندگان زحمتکش تاکسی و همچنین امنیت اجتماعی شهروندان بامشارکت مردم و مسئولان ذیربط صورت می گیرد.

وی ادامه داد: کار مسافربرهای شخصی در شهر کرمان مشکلات زیادی را برای تاکسی داران ایجاد کرده است و بسیاری از تاکسی‌داران از این امر گلایه‌مند بوده و خواستار رسیدگی مسئولان شهری به مشکل آنها هستند.

عسکری اضافه کرد: روزانه تعدادی از تاکسی‌داران با مراجعه به سازمان تاکسیرانی و ابراز نارضایتی از این وضعیت خواهان حل این مشکل هستندکه البته خواسته آنان به جا و قانونی است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های سازمان تاکسیرانی در راستای حل مشکل تاکسی‌داران بوده و در این راستا به حمایت مسئولان مرتبط شهری نظیر فرماندار، نیروی انتظامی و همچنین پلیس راهور نیازمندیم.

رئیس سازمان تاکسیرانی کرمان تصریح کرد: بسیاری از مسافربرهای شخصی با کار در سطح شهر و اخذ کرایه‌های گزاف و نابجا از شهروندان موجبات نارضایتی مردم و همچنین اخلال در کار تاکسی‌داران شده‌اند.

عسکری ادامه داد: یک شهروند نیازمند آرامش در تردد و ایجاد امنیت در محیط رفت‌وآمد خود است که تاکسی‌ها در ارتباط مستقیم و مؤثر با این مهم نقش اساسی را ایفا می‌کنند.

وی گفت: همچنین رانندگان تاکسی‌های شهری حق هیچ گونه تخلف در امر مسافربری و یا بر هم زدن نظم عمومی شهر را ندارند در غیر این‌صورت بر اساس قانون با آنها برخورد جدی و قاطعانه می‌شود درحالی که مسافربرهای شخصی درحال حاضر تحت نظارت هیچ سازمان و نهادی نیستند.

رئیس سازمان تاکسیرانی کرمان با اشاره به اینکه امیدواریم این مشکل هر چه سریع‌تر به دست مسئولان شهری برطرف شود، افزود: پیشگیری بهتر از درمان بوده و پس از هدر رفت زمان و بوجود آمدن هر گونه مشکل اجتماعی، جلوگیری از مشکلات بی‌نتیجه است.