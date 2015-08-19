هواشناسی آذربایجان شرقی به سمت خودکار سازی فعالیت هاحرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ مطلبی فر بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با اشاره به میانگین دما در ایستگاه های استان در سال زراعی جاری و مقایسه آن با میانگین دوره آماری بلند مدت گفت: میانگین دما در سال زراعی جدید ۱۱ درجه بوده که نسبت به سال زراعی سال قبل ۲.۶ درجه و نسبت به بلند مدت نیز ۰.۸ درجه افزایش داشته است.

وی در خصوص میانگین دمای مرداد سال جاری و مقایسه آن با سال های قبل گفت: میانگین دمای استان ۲۷.۳ درجه بوده که به نسبت سال زراعی سال قبل ۱.۳ و نسبت به بلند مدت دو درجه افزایش داشته است.

مطلبی فر ادامه داد: میانگین بارندگی ایستگاه های هواشناسی استان در سال ۹۴، ۱۰۱.۱ بوده که به نسبت سال گذشته ۵.۸ و به نسبت بلندمدت ۲۳.۹ میلی متر کاهش داشته است.

مدیر کل هواشناسی استان با بیان اینکه هواشناسی استان از سال قبل در حال گذر از مرحله سنتی به اتوماتیک است، گفت: این استان جزو معدود استان هایی است که از سال گذشته هواشناسی دو شهرستان به طور کامل در آن اتوماتیک سازی شده که در پی اتوماتیک کردن دیگر فعالیت های هواشناسی استان هستیم.

وی افزود: در کشورهای توسعه یافته برخی موازی کاری ها بین سازمان های مختلف در زمینه هواشناسی وجود دارد به عنوان مثال در گذشته بین سازمان هایی همچون جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب و هواشناسی موازی کاری هایی وجود داشت اما طی یک اقدام خوبی، سازمان هواشناسی چندین تفاهمنامه با سازمان های مختلف استان بسته تا ایستگاه های سازمان های مختلف را جمع آوری کنیم و داده ها تنها از طریق مرکز هواشناسی در اختیار دیگر نهادها قرار گیرد.

مطلبی فر از نبود برخی تجهیزات مناسب در سازمان هواشناسی استان انتقاد کرد و گفت: با وجود اینکه تاکنون پیش بینی های این سازمان در خصوص آب و هوای استان علمی و کارشناسی بوده است اما نمی توان کمبود تجهیزات هواشناسی در استان را انکار کرد که تامین این نجهیزات نیاز به منابع مالی دارد.

مدیر کل هواشناسی استان در ادامه از افتتاح برخی پروژه ها در این سازمان خبر داد و گفت: سامانه خودکار اطلاع رسانی فرودگاهی با اعتبار ۲۱ میلیارد ریالی راه اندازی خواهد شد.

وی با اشاره ای به برنامه های این سازمان گفت: یکی از این برنامه ها ارتقای مرکز سوییچینگ هواشناسی است که این طرح به منظور بهینه سازی اطلاعات و امنیت بیشتر بانک اطلاعاتی اجرایی می شود.