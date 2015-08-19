به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری هشتمین دوره جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید؛ آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در نشست ستاد استانی برنامه های دهه کرامت و زیر سایه خورشید اظهار داشت: برگزاری جشن های رضوی در ایام دهه کرامت طلائی ترین فرصت برای رساندن بیان و پیام امام رضا علیه السلام به مردم خواهد بود.

وی در ادامه به حدیثی از امام صادق علیه السلام که فرمود: «شیعیان ما کسانی هستند که با شادی ما شاد و با اندوه ما، اندوهناک هستند» اشاره کرد و افزود: کم خندیدن و سکوت کردن در شریعت مذموم است.

وی اذعان داشت: در اسلام نه شادی و سرور مطلق توصیه شده و نه غم مطلق؛ به عنوان مثال اگر قرار است هیئت های مذهبی مراسم شهادت و عزا یا شادی داشته باشند، باید در حد مجاز خود این برنامه ها را برگزار کنند.

وی با تاکید به این مطلب که در شرایط کنونی باشکوه برگزار شدن برنامه های فرهنگی در دهه کرامت ضروری است، تصریح کرد: مسئولان دستگاه های مختلف در استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه استقبال باشکوه از این کاروان، همکاری لازم را داشته باشند.

وی در ادامه به برنامه ریزی برای ۱۰ روز شادی در استان توسط ستاد دهه کرامت اشاره کرد و افزود: برگزاری برنامه های مختلف در دهه کرامت در قالب های گوناگون یک حرکت ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ رضوی است.

یادآور می شود؛ همزمان با دهه کرامت رضوی، هشتمین دوره جشن های زیر سایه خورشید در بیش از ۲۶۰ شهر از تمامي استان‌هاي كشور و ۵۰ شهر از کشورهای مختلف جهان از جمله پاکستان، افغانستان، هندوستان، اندونزی، عراق، لبنان، نیجریه، روسیه، عمان، ترکیه و تایلند برگزار می شود.