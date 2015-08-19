به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مسعود مرسل پور در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به میزبانی شهرستان قرچک اظهار داشت: دومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های جنوبشرق استان تهران با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در قرچک برگزار می شود.

فرماندار قرچک افزود: نمایشگاه مطبوعات و رسانه های جنوبشرق استان تهران از فردا به مدت پنج روز و از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های شهرستان قرچک برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: جنوبشرق استان تهران از بیشترین میزان خبرنگار در استان تهران برخوردار است و حتی آمار خبرنگاران این منطقه با برخی استان های کشور قابل رقابت است به همین خاطر باید از ظرفیت های موجود به نحو شایسته ای استفاده برد.

مرسل پور اضافه کرد: شهرستان قرچک آماده میزبانی از مهمترین رویداد فرهنگی در این منطقه است زیرا این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای آشنایی بیشتر مردم با رسانه های فعال در منطقه فراهم می کند و همچنین مردم می توانند به واسطه رسانه های در دسترس در این نمایشگاه مشکلات خود را با مسئولان در میان بگذارند.

وی گفت: مسئولان شهرستان نیز بایستی از این فرصت استفاده کرده و اقدامات و تلاش های انجام شده در راستای خدمت رسانی به مردم را تشریح کنند.