  1. استانها
  2. تهران
۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۵۶

فرماندار قرچک:

قرچک میزبان مهم‌ترین رویداد فرهنگی جنوب شرق استان تهران است

قرچک میزبان مهم‌ترین رویداد فرهنگی جنوب شرق استان تهران است

قرچک- فرماندار قرچک با تشریح برنامه دومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های جنوبشرق استان تهران گفت: شهرستان قرچک آماده میزبانی از مهمترین رویداد فرهنگی در این منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه مسعود مرسل پور در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها به میزبانی شهرستان قرچک اظهار داشت: دومین نمایشگاه مطبوعات و  رسانه های جنوبشرق استان تهران با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در قرچک برگزار می شود.

فرماندار قرچک افزود: نمایشگاه مطبوعات و رسانه های جنوبشرق استان تهران از فردا به مدت پنج روز و از ساعت ۱۷ الی ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه های شهرستان قرچک برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: جنوبشرق استان تهران از بیشترین میزان خبرنگار در استان تهران برخوردار است و حتی آمار خبرنگاران این منطقه با برخی استان های کشور قابل رقابت است به همین خاطر باید از ظرفیت های موجود به نحو شایسته ای استفاده برد.

مرسل پور اضافه کرد: شهرستان قرچک آماده میزبانی از مهمترین رویداد فرهنگی در این منطقه است زیرا این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای آشنایی بیشتر مردم با رسانه های فعال در منطقه فراهم می کند و همچنین مردم می توانند به واسطه رسانه های در دسترس در این نمایشگاه مشکلات خود را با مسئولان در میان بگذارند.

وی گفت: مسئولان شهرستان نیز بایستی از این فرصت استفاده کرده و اقدامات و تلاش های انجام شده در راستای خدمت رسانی به مردم را تشریح کنند.

کد مطلب 2887576

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها