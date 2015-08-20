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۲۹ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۱۴

وزیر صنعت خبر داد:

افزایش مبادلات تجاری ایران-ترکمنستان به ۶۰ میلیارد دلار

افزایش مبادلات تجاری ایران-ترکمنستان به ۶۰ میلیارد دلار

وزیر صنعت‌ اعلام کرد: حجم مبادلات تجاری و بازرگانی ایران و ترکمنستان در ۱۰ سال آینده باید به رقمی معادل ۶۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا نعمت زاده با بیان اینکه ایران در زمینه صنعت و تولیدات صنعتی به پیشرفتها و دستاوردهای ارزشمندی رسیده است، گفت: در شرایط فعلی ایران می تواند در خدمت همسایگان به ویژه برادران ترکمن قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اعلام اینکه در این نمایشگاه شرکت‌های توانمند ایرانی در تمام رشته های صنعتی و معدنی همچنین خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری حضور فعال دارند، تصریح کرد: این فرصت در برابر فعالان دو کشور قرار دارد با سرمایه گذاری مشترک زمینه بهره برداری از فرصت ها و ظرفیت‌های دو کشور نهایت استفاده را ببرند.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید، افزود: شرکت‌های ایرانی حاضر در این نمایشگاه از آمادگی لازم برای سرمایه گذاری و انتقال دانش فنی به ترکمنستان برخوردارند.

وزیر صنعت همچنین از شرکت‌های مهندسی بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی ترکمنستان برای بازدید از نمایشگاه اختصاصی ایران دعوت کرد.

کد مطلب 2887596

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