به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جباریان بعدازظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه کیف، کفش و چرم استان همدان با اشاره به اینکه تبریز به عنوان پایتخت چرم کشور ۶۰ درصد کفش چرم کشور را تولید می کند، اظهار داشت: همچنین ۹۰ درصد کفش دست دوز در تبریز تولید می شود.

وی با بیان اینکه در تبریز ۴۰ هزار نفر از طریق صنعت کیف و کفش چرم معاش می کنند، بیان کرد: سه هزار و ۵۸۰ واحد تولیدی در تبریز فعالیت می کند که از این تعداد که هزار و ۸۱۰ واحد تولیدی مربوط به چرم و کفش چرم است.

رئیس اتحادیه کیف و کفش تبریز با بیان اینکه صنعت کفش چرم اتحادیه کیف و کفش تبریز را به بزرگترین اتحادیه صنفی کشور تبدیل کرده است، بیان کرد: صنعت چرم و کفش در ایران و در تبریز دارای سابقه ای دیرینه است.

جباریان با بیان اینکه صنعت چرم دارای مشکلاتی است که باید زیر ساخت های این صنعت شناسایی شود تا به جایگاه واقعی خود در این صنعت برسیم، بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه ها موثر است و امیدواریم شاهد توسعه روز افزون صنعت چرم باشیم چراکه اتحادیه کیف و کفش تبریز تمایل به ارائه تجربیات خود به استان همدان و سایر استان ها دارد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان همدانیز ن در ادامه با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید قول حل مشکلات اقتصادی و اشتغال را داد، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد دولت به خوبی تورم را کنترل کرد و مسائل اقتصادی به خوبی از سوی دولت رصد می شود.

در حوزه اشتغال جای کار بسیار است چراکه جوانان فارق التحصیل بیکار بسیاری در کشور وجود دارند

علیرضا مهرابی با بیان اینکه با توافق هسته ای امید است وضعیت کشور بهتر شود، بیان کرد: در حوزه اشتغال جای کار بسیار است چراکه جوانان فارق التحصیل بیکار بسیاری در کشور وجود دارند.

وی با اشاره به اینکه در بهترین وضعیت ۵۰ درصد جوانان تحصیلکرده هیچ مهارتی را آموزش ندیده اند، بیان کرد: در حوزه کفش و چرم ۲۰ هزار برند در کشور اضافه شده اما باید دید این برند ها در کجا خود را نشان داده چراکه اضافه شدن ۲۰ هزار برند باید به معنی اضافه شدن ۲۰ هزار شرکت و ۲۰ هزار نفر باشد اما این اتفاق رخ نداده و فقط برند اضافه شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان همدان با بیان اینکه آموزش به معنی تغییر نگرش و رفتار در افراد است و اگر نتوان تغییر نگرشی به شاگرد داد آموزش به درد نمی خورد، عنوان کرد: نمی توان با تفکر ۱۰ یا ۲۰ سال پیش کفش تولید کرد چراکه در حوزه تولید فقط فرایند تولید بررسی نمی شود.

مهرابی با بیان اینکه قبل از تولید تامین مواد اولیه مرغوب، ارزان، بروز و تامین کارگر خوب و خط تولید خوب که بهره وری داشته باشد باید مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: با خط تولید ۳۰ سال پیش نمی توان بهره وری را بالا برد.

وی با طرح این سئوال چه چقدر نوآوری و خلاقیت در صنعت کفش ایران وجود دارد، اظهار داشت: نهایت کار تولید کفش در ایران مدل گرفتن از اینترنت و کپی کردن است.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه باید نبوغ در صنعت چرم اتفاق افتد و باید کارگران و کار آفرینان آموزش ببینند، بیان کرد: فنی و حرفه ای استان همدان اعلام آمادگی کرده تا هر زمان که اتحادیه چرم و کفش صلاح دید موضوع چرم را از مقدماتی تا بازار یابی آموزش دهد و مدرک اعطا کند.

در این مراسم تفاهمنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری و اتحادیه کیف و کفش همدان برای فعالان عرصه چرم منعقد شد.