به گزارش خبرگزاری مهر، «ایران و سازمان سیا» (بازنگری در سقوط دولت مصدق) که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده، در ۸ فصل و بر اساس اسناد، مکتوبات، تحلیلها و گزارشهای ثبت شده، عوامل منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را مورد بررسی قرار می دهد. «داریوش بایندر» در این کتاب بر نقش عوامل داخلی در کوتای مرداد ۱۳۳۲ تأکید دارد.

در این نشست، بهمن سراحیان مترجم کتاب ایران و سازمان سیا» (بازنگری در سقوط دولت مصدق) با اشاره به این که پایان نامه ام را با مشاوره دکتر رحمانیان درباره نقش عوامل خارجی در کودتای ۲۸ مرداد نوشته ام، گفت: من در این کتاب اظهار نظر نکردم و بیشتر نقش مترجم را داشتم. هدفم این بود که طرز فکر جدید بایندر را مطرح کنم.

سراحیان درباره کتاب نیز توضیح داد: جان کلام بایندر در این کتاب این است که اقدام به کودتا را نه حاصل عوامل خارجی بلکه اتفاقی خودجوش می داند و نقش بزرگی برای آیت الله بروجردی در این اتفاق قائل شده که هر دو این موضوعات مورد اختلاف است.

آهویی مترجم کتاب «ایران و سازمان سیا» در آمریکا نیز با اشاره به این که نسبت به دیدگاه های بایندر منتقد است، گفت: دکتر موحد بهترین نقد را درباره این کتاب نوشته که نیازی به بازگویی مجدد من نیست. فقط در نقد دکتر موحد به نقش آقای بروجردی که بایندر آن را پررنگ می داند، اشاره ای نشده است.

آهویی افزود: در ترجمه آقای سراحیان، فصل هفتم کتاب که درباره نقش آقای بروجردی در کودتا است، به صورت کامل نیامده است. مولف کتاب، نقش بسیار عمده ای را تحت عنوان «حلقه مفقوده» برای آقای بروجردی در این اتفاق قائل است که البته من نسبت به این موضوع انتقادات تندی دارم.

کاوه بیات؛ تاریخ نگار و پژوهشگر نیز با تاکید بر این که در ترجمه کتاب حق مطلب ادا نشده، کتاب «ایران و سازمان سیا» را کتاب مهمی دانست و گفت: این کتاب ۲ بخش است؛ بخش مقدماتی که آن ۴ فصل است به مقدمات نهضت ملی شدن صنعت نفت و شکل گیری آن اختصاص دارد. بخش دوم هم به سقوط دولت دکتر مصدق اختصاص دارد.

بیات درباره نظریه های بایندر در این کتاب نیز بیان کرد: بایندر تلاش می کند که یک نظریه جدید درباره علل فروپاشی دولت دکتر مصدق ارائه دهد. یکی از این نظریه ها هم حلقه مفقوده تلقی کردن مرحوم بروجردی است که به درستی مورد انتقاد قرار گرفته است. مهم ترین کار بایندر زیر سئوال بردن روایت ویلبر، روزولت و روایت های مشابه است.

داریوش رحمانیان پژوهشگر تاریخ نیز که در این نشست حضور داشت با اشاره به این که مترجم کتاب که دانش آموخته تاریخ است باید در بیان اتفاقات تاریخی آن نقش بیشتری داشت، گفت: تاریخ نگاری ما درباره نهضت ملی، سرنوشت آن و اتفاق های مشابه گرفتاری هایی دارد. یکی از این گرفتاری ها این است که به شدت روی نقش عوامل بیرونی تاکید و تمرکز شده است.

رحمانیان ادامه داد: این اتفاق، عوامل سیاسی، فرهنگی و زمینه های گوناگونی داشته که منجر به رشد و تعمیق ذهنیت توطئه شده است. تأثیرات این اتفاق بیشتر از تاریخ نگاری است و روی رفتار سیاسی مردم اثر می گذارد.

وی تصریح کرد: بنابراین ضرورت دارد محققان در جهت اصلاح این وضعیت گام بردارند و نشان بدهند که عوامل داخلی در کنار عوامل خارجی در سرنوشت نهضت ملی ما نقش داشته است. برخی در تلاش برای تلطیف نقش عوامل بیرونی چنان افراط می کنند که به کلی نقش عوامل بیرونی را به حاشیه می رانند. کتاب بایندر دقیقا همین مشکل را دارد.

رحمانیان تاکید کرد: کودتای ۱۳۳۲ به دلیل نقش آفرینی هر دو عامل بیرونی و داخلی بوده است و این دو مثل دو لبه یک قیچی عمل کرده اند. هیچ یک به تنهایی نمی توانست حریف دولت ملی مصدق و باعث شکست این نهضت شود.

رحمانیان ادامه داد: کوشش بایندر اگر به درستی انجام می شد، می توانست آسیبها و آفتهایی را که در تاریخ نگاری معاصر وجود دارد، علاج کند. کار بایندر نوآورانه نیست. بایندر می خواهد برداشت خود را به مخاطب القا کند. مورخ واقعی این طور تاریخ نمی نویسد.

بهمن سراحیان مترجم کتاب «ایران و سازمان سیا» نیز ضمن پذیرفتن انتقادات مطرح شده در پاسخ به این انتقادات گفت: کار ترجمه این کتاب برای من بسیار آسان بود. قرار بود ویراستاری این کتاب توسط شخص دیگری انجام شود. ضمن این که وقتی به شصتمین سال کودتا رسیدیم، اسنادی پیدا شد که کتاب را زیر سئوال برد.