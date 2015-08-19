به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متین بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه کیف، کفش و چرم استان همدان با اشاره به اینکه صنعت چرم در استان همدان دارای قدمت دیرینه ای است، اظهار داشت: استان همدان در سال ۸۳ به عنوان بزرگترین صادر کننده چرم کشور شاخته شد اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر صنعت چرم همدان دچار رکود شد.

حمیدرضا متین با بیان اینکه هم اکنون از ۱۱ واحد چرم در استان همدان فقط دو واحد در حال تولید هستند، بیان کرد: واحد های کوچک تولید کیف و کفش و چرم در زمینه پدیده قاچاق دچار آسیب شده اند و قاچاق کفش رده بالایی بعد از پارچه را در کشور دارد.

وی با بیان اینکه ۴۷ درصد کفش های موجود در بازار چینی هستند چراکه در ایران به اسم کفش ایرانی علامت گذاری و مارک زده می شوند، عنوان کرد: برای مبارزه با پدیده قاچاق کاری انجام نشده چراکه وارد کننده سود خود را برده و برخورد با فروشنده که آخر خط است کار درستی نیست.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه از سال ۸۳ تاکنون یک مجوز هم برای چرم در استان همدان صادر نشده است، اظهار داشت: هیچ گونه جوازی بعد از مشکلات پیش آمده برای چرم صادر نشد و دیگر کسی به سراغ چرم نرفت.

متین با بیان اینکه مسائل زیست محیطی چرم شرایطی سخت پیش می آورد و امیدواریم صنعت تولید مواد اولیه مقداری توسعه یابد و احیا شود، بیان کرد: علم چرم را نمی توان در کتاب پیدا کرد چراکه در هیچ کجا دنیا چنین چیزی وجود ندارد.

مشکلات و عقب افتادگی های بسیاری در استان همدان وجود دارد

وی همچنین به سفر رئیس جمهور به استان همدان اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلات و عقب افتادگی های بسیاری در استان همدان وجود دارد که امیدواریم با حضور رئیس جمهور این مشکلات حل شود.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان نیز در ادامه با تاکید بر اینکه باید همدان را عوض کنیم، اظهار داشت: در حوزه چرم همدان باید کاربردی کار شود و بدانیم شورای راهبردی چرم را برای چه استفاده ای می خواهیم.

بهرام هاشمی با اشاره به اینکه چه کسانی باید ردیف ملی برای خوشه های چرم و ردیف ملی برای شرکت در نمایشگاه های خارجی را پیگیری کنند، بیان کرد: همدان در شورای راهبردی نبود و باید پیگیر می شد که چرا در شورای راهبردی نبوده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان از صادرات سالامبر انتقاد کرد و ادامه داد: به صادرات سالامبر افتخار می کنیم در حالی که در داخل کشور واحد های تولیدی خرد از بین می روند.

هاشمی با اشاره به اینکه صندوق حمایتی واحد های کوچک و خرد وجود ندارند، بیان کرد: هیچ آموزشی برای قصابان در نظر گرفته نشده و اکثر پوست ها به علت ناوارد بودن قصاب زخمی شده اند.

وی با اشاره به اینکه در حمل و نقل برای چرم هزاران اتفاق می افتد، بیان کرد: چرم بیشتر از نفت ارزش افزوده دارد اما مدام از این حرف می زنیم که در صنعت چرم در گذشته مطرح بودیم.

همدان با داشتن هزار واحد تولیدی چرم باید التماس کند که مجدد به شورای راهبردی چرم بر گردد

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با انتقاد از اینکه استان همدان با داشتن هزار واحد تولیدی چرم باید التماس کند که مجدد به شورای راهبردی چرم بر گردد، بیان کرد:آنچه که در همدان وجود ندارد مدیریت است.

بهرام هاشمی با تاکید بر اینکه برند سازی چشم انداز می خواهد و اگر برند سازی صورت گیرد باید همه جا اسم و قیمت مشخص داشته باشد، بیان کرد: برند سازی صورت نگرفته و چرا باید بگوییم برند سازی شده است.

وی با بیان اینکه صحبت کردن بدون مطالعه وقت مردم را هدر می دهد و سخنران باید با هدف در جلسات حاضر شود، بیان کرد: چشم انداز، برنامه عملیاتی و شورای راهبردی چرم در استان همدان وجود ندارد.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با اشاره به اینکه خوشه چرم تبریز، مشهد و غیره در حال توسعه است اما خوشه چرم همدان وجود ندارد، بیان کرد: باید برای فعال شدن نمایشگاهها برنامه داشت.

وی با تاکید براینکه در بحث لوجستیک چرم هیچ کاری انجام نشده است، بیان کرد: به آموزش و تورهای صنعتی نیاز داریم چراکه نیروی کارگر آموزش دیده وجود ندارد و در حوزه چرم باید برای اپراتور تا مدیر برنامه داشته باشیم.