وزیر اقتصاد اوکراین به تهران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «آیواراس آبراماویسیوس» وزیر اقتصاد اوکراین در پی همتایان اروپایی خود برای بررسی فرصت های تجاری ایجاد شده به خاطر لغو تحریم های ایران به تهران می آید.

سفر وی به تهران روز ۱۴ سپتامبر به همراه یک هیئت بزرگ تجاری و صنعتی آغاز می شود و ۳ روز ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد اوکراین در جلسه هیئت دولت این کشورگفت: کیف مایل است بعد از لغو تحریم ها در کنگره آمریکا، روابط با ایران را بهبود بخشد.

حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته ۷۵۶ میلیون دلار بوده است.

در پی لغو تحریم های اقتصادی ایران، ایران به دنبال مشتریان نفتی جدید است و به کالاهای صنعتی و محصولات کشاورزی کشورهایی مثل اوکراین هم نیاز دارد.

