لزوم توجه مسئولان در ارائه آمارهای دقیق درامر مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، نشست شورای مبارزه با مود مخدر شهرستان کرمانشاه با حضور فرماندار، مسئولان و دبیر شواری هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان امروز چهار شنبه در سالن جلسات فرمانداری کرمانشاه تشکیل شد.

فرماندار کرمانشاه با تاکید بر مهم بودن نشست های شواری مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: برای نتیجه بخش بودن بهتر این جلسات مسئولان مربوطه باید در زمینه ارائه آمارهای دقیق و اعتبارات هزینه شده و مورد نیاز در راستای مبارزه با مواد مخدر بیش ازپیش تلاش کنند.

فضل الله رنجبر، رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان کرمانشاه با اشاره به نقش سازنده و تاثیر گذار آموزش و پرورش در مبارزه با مصرف مواد مخدر گفت : مدیران مدارس و معلمان و مسئولان آموزش و پرورش از بهترین امکانات مبارزه با مواد مخدر هستند که نیاز به حمایتهای همه جانبه مسئولان دارند

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش نیز باید در این زمینه با فعالتر کردن انجمن اولیا و مربیان در مدارس و همچنین سپردن بسیاری از امورات در این راستا به کمیته های فرهنگی در مدارس و ادارات تابعه از ظرفیت غنی و سرشار عظیم دستگاه تعلیم و تربیت در مبارزه با مواد مخدر استفاده مطلوب داشته باشد.

در ادامه دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان نیز به توضیحاتی پیرامون برنامه های شورای مبارزه با مواد مخدر استان پرداخت و گفت: باید با آگاهی سازی کامل از خطراتی که مصرف مواد مخدر میتواند برای جامعه مردم جوانان ونوجوانان ایجاد کند در زمینه مبارزه با آن تلاش مضاعف داشت.

علی شمشیری افزود: پیش گیری همواره بهتر از درمان است و در حقیقت مناسب ترین راه حل برای داشتن جامعه ای سالم تبلیغات مناسب در این راستا و استفاده از فکر و ایده جدید و طرح های کاربردی از سوی مسئولین و دلسوزان استان است تا بتوانیم بهتر به رسالت خود عمل کنیم.

همچنین خانی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کرمانشاه نیز از جایگاه آموزش و پرورش به عنوان طلایه داران مبارزه با مواد مخدر یاد کرده و تصریح کرد: باید به معلمان و آموزش و پرورش در این خصوص یاری رساند و با ارائه آموزش های مناسب و کاربردی زمینه بهبود عملکرد و پیشرفت در استان فراهم شود.