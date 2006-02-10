معاون دبير شوراي امنيت ملي روسيه : ايران هيچ يك از تعهدات خود را نقض نكرده است / موضوع هسته اي ايران هنوز مي تواند از طريق ديپلماسي حل شود / براي هرگونه اقدام بر ضد ايران بايد بهاي سنگيني پرداخت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريا نووستي،" ولاديمير نظراف " معاون دبير شوراي امنيت ملي روسيه در ميز گردي با موضوع ايران گفت :" زمان براي پيدا كردن يك راه حل ديپلماتيك در مورد اين مشكل هنوز به پايان نرسيده است."

وي خاطر نشان كرد:" ايران تاكنون هيچ يك از تعهدات بين المللي خود را با توجه به استانداردهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و مفاد قرار داد ان. پي. تي ، نقض نكرده است."

نظراف تصريح كرد:" تا زماني كه ايران در چارچوب قانوني فعاليت مي كند، ما نبايد آن را از اين چارچوب خارج كنيم."

وي افزود:" همه درخواستها مبني بر اقدامات سخت عليه ايران وضعيت را بدتر مي كند؛همه بايد بدانند كه بهاي اين مسئله بسيار سنگين تمام مي شود."

نظراف اذعان كرد كه با اين وجود پتانسيل آژانس براي حل موضوع هسته اي ايران به پايان نرسيده و كارشناسان آژانس اطلاعات كافي درباره برنامه هسته اي ايران داشته اند تا بتوانند براي پيدا كردن يك راه حل متعادل و درستي كمك كنند.

معاون دبيرشوراي امنيت روسيه همچنين تاكيد كرد كه پيشنهاد روسيه به ايران در زمينه غني سازي اورانيوم در خاك روسيه هنوزروي ميز باقي است."

وي تصريح كرد:" اين گزينه اي است كه همچنان براي حل بحران وجود خواهد داشت، اما نبايد به عنوان پوششي براي اقداماتي استفاده شود كه مفاد پروتكل الحاقي قرار داد ان. پي . تي را نقض كند."

اين در حالي است كه " ولاديمير پوتين" رئيس جمهوري روسيه قطعنامه ضد ايراني اخير را كه در شوراي حكام آژانس بين المللي اتمي به تصويب رسيد، يك قطعنامه برابر و متعادل توصيف كرد.