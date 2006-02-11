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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۵۰

/ 22 بهمن‎ نماد‎‎ "عزم ملي" در دفاع از "حق ملي" /

رئيس‎ قوه‎‎ قضائيه در راهپيمايي‎ 22بهمن شركت كرد

رئيس‎ قوه‎‎ قضائيه در راهپيمايي‎ 22بهمن شركت كرد

آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه نيز همصدا بـا مردم ايران در راهپيمايي 22 بهمـن شـركـت كرد.

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر"، آيت الـلـه هاشمـي شـاهـرودي به اتفاق تعدادي از مسئولان عالي قضايي دقايقي پيش دريكي ازمـسيرهاي راهپيمايي بـه جمع راهپيمايان پيوست و تا ميدان آزادي با مردم همگام شد.

بنابراين گزارش؛ علاوه بر مردم، بسياري از شخصيت‌ هاي كشوري و لشكري، ديپلمات ‌ها و نمايندگان رسمي كشورهاي خارجي و نيز چهره‌ هاي سياسي، فرهنگي، هنري و ورزشي در راهپيمايي امروز حضور يافته اند.

در طول مسيرهاي راهپيمايي، ايستگاه‌ هاي صلواتي، گروه ‌هاي سرود و نمايش و نمايشگاه ‌ها و فروشگاه‌ هاي موقت عرضه محصولات فرهنگي برپا شده و بالن ‌ها و بادكنك‌ هاي رنگارنگ و نيز مترسك‌ هاي بوش و شارون كه براي شركت در مسابقه مترسك ‌سازي ساخته ‌شده توسط راهپيمايان، حمل مي ‌شود.

کد مطلب 288796

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