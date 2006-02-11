رئيس‎ قوه‎‎ قضائيه در راهپيمايي‎ 22بهمن شركت كرد

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر"، آيت الـلـه هاشمـي شـاهـرودي به اتفاق تعدادي از مسئولان عالي قضايي دقايقي پيش دريكي ازمـسيرهاي راهپيمايي بـه جمع راهپيمايان پيوست و تا ميدان آزادي با مردم همگام شد.

بنابراين گزارش؛ علاوه بر مردم، بسياري از شخصيت‌ هاي كشوري و لشكري، ديپلمات ‌ها و نمايندگان رسمي كشورهاي خارجي و نيز چهره‌ هاي سياسي، فرهنگي، هنري و ورزشي در راهپيمايي امروز حضور يافته اند.

در طول مسيرهاي راهپيمايي، ايستگاه‌ هاي صلواتي، گروه ‌هاي سرود و نمايش و نمايشگاه ‌ها و فروشگاه‌ هاي موقت عرضه محصولات فرهنگي برپا شده و بالن ‌ها و بادكنك‌ هاي رنگارنگ و نيز مترسك‌ هاي بوش و شارون كه براي شركت در مسابقه مترسك ‌سازي ساخته ‌شده توسط راهپيمايان، حمل مي ‌شود.