حاشيه ها و جلوه هاي ويژه راهپيمايي 22 بهمن در تهران

به گزارش خبرنگاران "مهر"، مردم هميشه درصحنه تهران؛ امروز در عيد بزرگ انقلاب و در يك هواي مناسب بهاري، هم گام با امت شهيد پرور و خداجوي ايران، ازساعت 9:30 صبح امروز درخيابان هاي منتهي به ميدان آزادي تهران حضور يافتند تا با شركت در راهپيمايي 22 بهمن ماه با فرياد "استقلال ،آزادي ، جمهوري اسلامي " بار ديگر ياد و خاطره بهمن خونين 57 را گرامي داشته و در بيست وهفتمين بهار سبز انقلاب با امام ، رهبرى و شهيدان ميثاقي دوباره ببندند .

- علاوه بر اقشار مختلف مردم ؛ مسئولان كشورى و لشگرى، روساي سه قوه ، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، وزيران ، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نيز در راهپيمايى بزرگ يوم الله 22 بهمن در تهران شركت كردند.

- تقارن ايام دهه فجر با ايام محرم، جلوه ‌اي خاص به مراسم راهپيمايي امروز 22 بهمن بخشيده بود به گونه اي كه عده ‌اي با در دست داشتن پرچم‌ هاي منقش به نام مبارك امام حسين(ع) وحضرت ابوالفضل(ع) در مراسم حضور يافته بودند.

-در بين پلاكاردها و پرچم هاي مختلف، شعار " انرژي هسته اي حق مسلم ماست " و "هيهات مناالذله" بسيار چشم گير تر از ساير شعارها بود.

- مركز فوريتهاى پزشكى تهران امروز درمسيرهاى راهپيمايى خدمات رايگان به شهروندان تهرانى ارائه مى كرد.

- حضورديپلمات‌ها و نمايندگان رسمي كشورهاي خارجي و نيز چهره‌هاي سياسي، فرهنگي، هنري و ورزشي از ديگر جلوه هاي ويژه راهپيمايي امروز مردم تهران بود.

- درطول مسيرهاي راهپيمايي، ايستگاه‌هاي صلواتي، گروه‌هاي سرود و نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي موقت عرضه محصولات فرهنگي برپاشده و بالن‌ها و بادكنك‌هاي رنگارنگ و نيز مترسك‌هاي بوش و شارون توسط راهپيمايان حمل مي ‌شد.

- راهپيمايان 22 بهمن با امضاي طوماري در حمايت از انرژي هسته اي در غرفه سازمان انرژي اتمي در مسير راهپيمايي ، خطاب به مجامع و سازمان هاي بين المللي تصريح كردند از حق مسلم خود در دستيابي به انرژي اتمي كوتاه نخواهند آمد و از بيانيه رئيس جمهور در راهپيمايي 22 بهمن روز رفراندوم هسته اي ايران اعلام حمايت مي كنند.

- پرچم هاي سه رنگ جمهوري اسلامي ايران و بالن هاي رنگارنگ در مسير راهپيمايي جلوه ويژه اي به اين مراسم داده است .

- علاوه بر صدها خبرنگار، عكاس و تصويربردار داخلي ، صدها خبرنگار، عكاس و تصويربردار خارجي مشغول پوشش وسيع خبري راهپيمايي امروز مردم ايران و بخصوص شهر تهران هستند.

- درحاشيه اين مراسم همچنين غرفه‌هاي زيادي از جمله غرفه‌هاي پزشكي و معاينه رايگان، عكاسي و ايستگاههاي صلواتي براي رفاه حال راهپيمايان در نظر گرفته شده بود، همچنين شبكه‌هاي راديو تلويزيوني داخل كشور هر كدام با تشكيل غرفه‌هايي در مسير اين راهپيمايي برنامه‌هاي ويژه‌اي با حضور هنرمندان و ورزشكاران برجسته كشور تدارك ديده بودند.

-27 هزار دانش آموز تهراني، يكصدا سرود "اي وطن" را در حضور رئيس جمهور در ميدان آزادي تهران فرياد كردند.

- رئيس جمهور در اين مراسم تاكيد كرد: به نمايندگي از ملت ايران اعلام مي كنم تاكنون سياست جمهوري اسلامي بر اين مبنا بوده كه از فناوري هسته اي در جهت صلح آميز و مصارف صنعتي ، پزشكي و اهداف اقتصادي و در چارچوب آژانس و معاهده ان پي تي استفاده كند، اما اگر ببينيم كه با اتكاء به همين مقررات مي خواهيد حق ملت ايران را ضايع كنيد بدانيد كه ملت ايران در سياست هاي خود تجديد نظر خواهد كرد.

- ميليونها ايراني در پايان راهپيمايي خود به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامي در قطعنامه اي ضمن اعلام صريح مخالفت خود با خواسته‌هاي نامشروع و تصميم‌هاي انحصارطلبانه، تاكيد كردند : با عزمي راسخ ، ذره‌اي از حق مسلم و انكارناپذير خود در امر توليد و استفاده از انرژي اتمي در جهت اهداف صلح آميز عقب نشيني ننموده و هرگونه باج خواهي جهت محروم‌سازي ملت ايران از حق مشروع خود را توسط هر كشور و سازماني شديدا مردود مي‌دانند.