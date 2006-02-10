سه هزار تن كاغذ خارجي وارد تهران شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، هم اكنون موجودي تعاوني ناشران پاسخگوي نياز ناشران است و به گفته مسئولان اين تعاوني ، تا پايان سال هيچ مشكلي براي تامين كاغذ وجود ندارد .

تعاوني ناشران براي پيشگيري از تراكم در خواست ناشران براي تحويل كاغذ در روزهاي پاياني سال سفارش جديدي را براي تحويل در روزهاي پاياني سال به كارخانه هاي خارجي داده است كه براي مصرف ناشران در نمايشگاه كتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

هم اكنون سه هزارتن كاغذ وارد تهران شده است و قيمت كاغذ در روزهاي اخير تا بندي 30 هزار ريال دربازار آزاد كاهش يافته است .

فرارسيدن دهه محرم و واردات كاغذ توسط تعاوني ناشران تهران و مشهد و افزايش رقم يارانه هاي دولتي خريد كاغذ در لايحه بودجه 1385 از دلايل كاهش قميت كاغذ در بازار آزاد اعلام مي شود .

دولت براي واردات كاغذ در سال 1385 رقم 800 ميليارد ريال يارانه ارزي درنظر گرفته است ، كه بين تعاونيهاي صنفي ناشران كشور توزيع خواهد كرد .