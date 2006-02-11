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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۷

گفتگوي حاشيه اي خبرنگار "مهر" با سخنگوي دولت ؛

خبرنگار: آقاي دكتر الهام! سال 57 در چنين لحظاتي كجا بوديد ؟ ؛ سخنگوي دولت: در ميان خيابان ، قطره اي از درياي بي انتهاي ملت ايران

خبرنگار: آقاي دكتر الهام! سال 57 در چنين لحظاتي كجا بوديد ؟ ؛ سخنگوي دولت: در ميان خيابان ، قطره اي از درياي بي انتهاي ملت ايران

دانستن لحظه ها و سوابق هر يك از مسئولان فعلي كشورمان در ايام پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 57، جذابيت هاي خاص خود را دارد كه در اين ميان در حاشيه سخنراني رئيس جمهور خبرنگار مهر دكتر حسين الهام سخنگوي دولت پرسيد كه سال 57 در چنين ايامي كجا بوده و چه مي كرده است؟

خبرنگار سياسي "مهر" در حالي كه سخنگوي دولت را عده زيادي از مردم دوره كرده و در عين حال به طور همزمان چندين نفر با او از درد دل هاي خود سخن مي گفتند،  وي پاسخ داد مثل همه مردم در خيابان ها مشغول تظاهرات بوديم.

دكتر الهام انقلاب اسلامي را انقلاب فرياد و حضور در صحنه دانست و در توضيح فعاليتهاي خود در آن زمان به مطالعه اعلاميه هاي حضرت امام (ره) و توزيع آنها در بين اقشار مختلف مردم اشاره كرد و افزود: حضور در صحنه در آن زمان اهميت زيادي داشت براي همين ما نيز به صورت مستمر در حال ترغيب مردم براي حضور در صحنه بوديم.

سخنگوي دولت در حالي كه به صورت همزمان در حال مطالعه نامه هاي مردمي هم بود، ادامه داد: در آن زمان هر كدام از ما جزئي از درياي بي انتهاي ملت و قطره اي از اين دريا بوديم و از انجام هيچ كاري براي پيشبرد اهداف متعالي انقلاب مضايقه نمي كرديم.

خبرنگار "مهر" سوالات ديگري را نيز در ذهن مي پروراند تا بتواند هرچه بيشتر از صحنه هاي حضور مردمي در زمان انقلاب به زبان سخنگوي كنوني دولت حرفهايي بشنود، اما سيل نامه ها و درد دل هاي مردم آن چنان زياد شد كه ديگر مجالي براي ادامه صحبت باقي نماند و رئيس دفتر رئيس جمهور سخن گفتن با مردم و شنيدن درد دل هاي آنان را بر بيان خاطرات خود از ايام پيروزي انقلاب ترجيح داد.

کد مطلب 288808

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