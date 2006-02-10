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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۱۷

توسط عمران صلاحي - شاعر و طنزپرداز ؛

طنزهاي مطبوعات طي دهه هفتاد مكتوب مي شود

طنزهاي مطبوعات طي دهه هفتاد مكتوب مي شود

عمران صلاحي - شاعر و طنزپرداز ، به زودي آثار طنز منتشره در مطبوعات دهه هفتاد اعم از نظم و نثر را در قالب كتابي منتشر خواهد كرد .



به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين شاعر و طنزپرداز در كتاب مذكور ، علاوه بر درج آثار طنز ، تعدادي از اين آثار را نيز بررسي كرده است . 

اين كتاب به انعكاس و بررسي آثاري مي پردازد كه با رويكرد طنز اجتماعي و انتقادي به قلم طنزپردازان و اهالي مطبوعات تهيه و منتشر شده اند .

ازصلاحي كه به عنوان يكي از چهره هاي پيشكسوت طنز ادبي در ايران محسوب مي شود ، پيشتر نوشته ها و اشعار غير طنز نيز مانند " گريه در آب " و " من بچه جواديه ام ، از پل كه بگذري ... " منتشر شده است .

اين شاعر و طنزپرداز ، همكاري با نشريه " گل آقا " و زنده ياد كيومرث صابري فومني را نيز در كارنامه فرهنگي - ادبي خود دارد .
کد مطلب 288809

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