طنزهاي مطبوعات طي دهه هفتاد مكتوب مي شود







به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، اين شاعر و طنزپرداز در كتاب مذكور ، علاوه بر درج آثار طنز ، تعدادي از اين آثار را نيز بررسي كرده است .اين كتاب به انعكاس و بررسي آثاري مي پردازد كه با رويكرد طنز اجتماعي و انتقادي به قلم طنزپردازان و اهالي مطبوعات تهيه و منتشر شده اند .ازصلاحي كه به عنوان يكي از چهره هاي پيشكسوت طنز ادبي در ايران محسوب مي شود ، پيشتر نوشته ها و اشعار غير طنز نيز مانند " گريه در آب " و " من بچه جواديه ام ، از پل كه بگذري ... " منتشر شده است .اين شاعر و طنزپرداز ، همكاري با نشريه " گل آقا " و زنده ياد كيومرث صابري فومني را نيز در كارنامه فرهنگي - ادبي خود دارد .