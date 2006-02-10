ترجمه فارسي داستاني از " سينسيا كادوهاتا " منتشر مي شود

شقايق قندهاري - مترجم و نويسنده ، به زودي ترجمه فارسي داستان " ستاره ، ستاره " از " سينسيا كادوهاتا " نويسنده معاصر ژاپني را به بازار كتاب و ادبيات عرضه مي كند .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، سينسيا كادوهاتا ژاپني الاصل است ، اما چنان كه در مقدمه كتاب خود آورده ، كتاب " ستاره ستاره " را در آمريكا تاليف كرده است .



شقايق قندهاري از نويسندگان و مترجماني است كه بيشتر در حوزه ادبيات نوجوانان قلم مي زند . " جواهر گمشده " ، " فرزندان معجزه " و ... از ديگر كتابهاي منتشره اوست .



اين نويسنده و مترجم ، همچنين رمان " سياه دل " به قلم كورنليا فونكه را در دست ترجمه دارد .