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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۴۲

توسط شقايق قندهاري - مترجم و نويسنده ؛

ترجمه فارسي داستاني از " سينسيا كادوهاتا " منتشر مي شود

شقايق قندهاري - مترجم و نويسنده ، به زودي ترجمه فارسي داستان " ستاره ، ستاره " از " سينسيا كادوهاتا " نويسنده معاصر ژاپني را به بازار كتاب و ادبيات عرضه مي كند .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، سينسيا كادوهاتا ژاپني الاصل است ، اما چنان كه در مقدمه كتاب خود آورده ، كتاب " ستاره ستاره " را در آمريكا تاليف كرده است .

شقايق قندهاري از نويسندگان و مترجماني است كه بيشتر در حوزه ادبيات نوجوانان قلم مي زند . " جواهر گمشده " ، " فرزندان معجزه " و ... از ديگر كتابهاي منتشره اوست .

اين نويسنده و مترجم ، همچنين رمان " سياه دل " به قلم كورنليا فونكه را در دست ترجمه دارد .
کد مطلب 288816

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