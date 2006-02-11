جزئيات پرونده ذوب آهن از سوي هيات منصفه بررسي شد // راي نهايي اين هفته اعلام مي شود

محمد رضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: درجلسه امروز جزئيات و مدارك موجود در پرونده ازسوي هيات منصفه بررسي شد ومسئولان دوتيم سايپا و تيم ذوب آهن به سئوالات مطرح شده در اين زمينه پاسخ دادند.

پهلوان تصريح كرد: كار رسيدگي به پرونده و تطابق آن با قوانين سازمان ليگ ادامه خواهد يافت و پيش بيني مي شود راي نهايي هيات منصفه ظرف يك هفته آينده اعلام خواهد شد.

وي درخصوص حساسيت سه امتياز اين ديدار براي دوتيم سايپا و استقلال اظهارداشت: به دليل وجود همين حساسيتها درتلاش هستيم تا بطور دقيق زواياي اين پرونده مورد بررسي قرارگيرد تا راي صادره ازهرگونه شائبه و ابهامي به دورباشد.

دبيركل فدراسيون فوتبال تصريح كرد: راي نهايي پس از اعلام ازسوي كميته انضباطي توسط فدراسيون فوتبال به باشگاههاي مذكور ابلاغ خواهد شد.