استفاده از شمايل و تصاوير منتسب به ائمه اطهار(ع) باعث انحراف اعتقادات مذهبي است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، با آمدن ارامنه به منطقه اصفهان، پا گرفتن كليساي وانگ و نمايش شمايلهايي از پيامبران و تصاويري از زندگي حضرت مسيح(ع)، مصائب آن حضرت و داستانهاي عهد عتيق كه زندگي پيامبران است، زمينه براي شمايل نگاري در ايران ايجاد شد.

البته در گذشته براي كشيدن تصاوير ائمه اطهار(ع)، نقاشان حرمت ائمه را حفظ و صورتها را به شكل هاله اي از نور ترسيم و يا به گونه اي نقاشي مي كردند كه صورت ائمه به صورت واضح مشخص نباشد .

اما بي ترديد تصاويري كه امروزه در معابر اصلي و فرعي شهر، در معرض ديد عموم قرار دارد، اگر به مدت كوتاه داراي تأثيرات مثبت باشند، در دراز مدت تأثيراتي منفي داشته و به خرافه و ديگر اعتقادات نادرست منجر خواهند شد .

مقابله با خرافه امري بسيار ضروري است كه كم توجهي و يا بي توجهي نسبت به آن، فرآيندهاي نامطلوبي را در پي خواهد داشت .

سازمان تبليغات اسلامي به عنوان متولي اصلي ساماندهي تبليغات ديني و مذهبي كشور، با تهيه منشور اجرايي مسئولين هيئتهاي مذهبي مواردي را متذكر شده تا به واسطه رعايت آنها، فعاليتهاي اين هيئتها از آسيب مصون بماند .

يكي از مواردي كه در اين منشور به آن تأكيد شده پرهيز از بكارگيري شمايل ائمه اطهار است . در اين منشور از مسئولان هيئتهاي مذهبي خواسته شده با توجه به اينكه شمايل و تصاوير منتسب به ائمه اطهار(ع) و شهداي كربلا، سند معتبر تاريخي ندارند، از نصب آنها در هيئتهاي مذهبي خودداري شود .

عليرغم اينكه منشور فوق چند هفته پيش از آغاز ماه محرم به تأئيد مسئولان هيئتها رسيده و آنان با امضاي آن، توافق خود را با موارد ذكر شده اعلام و رعايت آنها را متعهد شده اند، اما متأسفانه در روزهاي محرم اين تصاوير همچنان در تمام نقاط شهر قابل رؤيت هستند .

بي شك بسياري، به واسطه عشقي كه به ائمه اطهار دارند نسبت به نصب اين تصاوير در معابر عمومي اقدام مي كنند، بنابراين براي جلوگيري از ادامه اين روند مي بايست با اطلاع رساني دقيق و سنجيده در راستاي فرهنگسازي صحيح و ارزشمند اقدام و شرايطي را ايجاد كرد كه همگان از صميم قلب به اين اطمينان و باور برسند كه نصب اين تصاوير صحيح نيست .

تجربه ثابت كرده، صدور بخشنامه و اعلام تأكيدات مختلف نمي تواند در اين زمينه مؤثر واقع شود بلكه مي بايست با شيوه هاي مختلف آگاهيهاي عمومي را به درستي ارتقاء ، ابعاد مختلف اين مسئله راتشريح و سپس دستاوردهاي مثبت آن را شاهد بود .

در اين ميان خلق آثار ارزشمند و متناسب با فرهنگ و باورهاي ديني نيز مي تواند به نوعي پاسخگوي نيازهاي روحي، معنوي و هنري اقشار مختلف مردم بوده و تمايل آنها به بهره گيري از شمايلهاي امروزي را كاهش دهد .

اثر محمود فرشچيان در مورد "عصر عاشورا"، نمونه اي از اثري هنري، معنوي و ارزشمند است كه پاسخگوي نيازهاي معنوي و دروني گروهي است كه تمايل به استفاده از چنين آثاري دارند .

ميل به استفاده از شمايل منتسب به ائمه اطهار (ع) طي سالهاي گذشته روند رو به رشدي داشته است كه اگر چاره اي براي آن انديشيده نشود، بر روحيه معنوي و ديني مردم تأثيرات منفي بسياري خواهد داشت، بنابراين براي رفع اين مشكل و جلوگيري از تبعات منفي و مخرب آن، مي بايست اقدامات لازم و تأثيرگذار انجام شود .