  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۰۴

4 ميليون نيازمند تحت پوشش طرح پزشك خانواده كميته امداد قرار گرفتند

4 ميليون نيازمند تحت پوشش طرح پزشك خانواده كميته امداد قرار گرفتند

سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) اعلام كرد: با اجراي طرح پزشك خانواده تاكنون بيش از 4 ميليون نفر تحت بيمه درماني اين نهاد قرار گرفته اند كه با انعقاد قرارداد با 14 هزار پزشك و مركز درماني به امور درماني اين خانواده ها رسيدگي مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سيد رضا نيري افزود: توجه به امور فرهنگي از اهداف مهم كميته امداد است و براين اساس هم اكنون قريب به 900 هزار دانش آموز و 25 هزار دانشجو و طلبه تحت حمايت كميته امداد قرار دارند.

به گفته وي طرح جلوگيري از سوء تغذيه كودكان زير 6 سال نيز هم اكنون با همكاري كميته امداد و وزارت بهداشت و درمان در حال انجام است.

نيري ايجاد اشتغال و خودكفايي خانواده هاي تحت حمايت را برنامه هاي موثر كميته امداد خواند و اظهار داشت: تا پايان سال گذشته 560 هزار فرصت شغلي براي خانواده هاي تحت حمايت ايجاد شده و تاكنون 110 هزار خانوار خودكفا شده و از چتر حمايتي كميته امداد خارج شده اند.

سرپرست كميته امداد درخواست انتقال تجربيات اين نهاد را از سوي ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي مايه افتخار كميته امداد بر شمرد.

کد مطلب 288820

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها