خلاء تبيين فلسفه عاشورا در مجالس عزاداري بايد رفع شود / تشكيل هيئت امناء و تهيه فرهنگنامه عزاداري راهكاري براي رفع ضعفهاي موجود است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" يكي از مشكلاتي كه مراسم عزاداري سالهاي اخير با آن موجه است، عدم بهره گيري از سخنرانان آگاه و مطلع و همچنين كم توجهي به غناي اين مراسم است .

طي اين سالها بيشتر به بحث عزاداري پرداخته شده و اصل فلسفه عاشورا، تبيين ضرورتهاي اين انقلاب و قيام تاريخي مورد غفلت و كم توجهي قرار گرفته است .

در موارد بسياري مطالبي كه به عنوان مستندات تاريخي از سوي سخنرانان و اغلب مداحان مجالس عزاداري امام حسين(ع) مطرح مي شود، صحت نداشته و تنها به دليل جريحه دار كردن احساسات عمومي با تغييرات بسيار اعم از اغراق و غلو مطرح مي شود كه بي ترديد طرح اينگونه مباحث تاريخي، تبعات و دستاوردهاي منفي بسياري به دنبال دارد كه كمترين آن تحريف تاريخ اسلام است .

در گفتگوهايي كه "مهر" در همين ارتباط با نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون فرهنگي داشته بهره گيري از سخنرانان آگاه و مطلع و توجه ويژه به فلسفه قيام عاشورا، به عنوان راهكارهاي عملي براي رفع ضعفها و آسيبهاي موجود، مورد تأكيد قرار گرفته است .

بهره گيري از سخنرانان مطلع راهكاري براي رفع ضعفهاي موجود است

حجت الاسلام رضا آشتياني بهره گيري از سخنرانان مطلع را بهترين و تأثيرگذارترين راهكار براي رفع آسيب از مجالس عزاداري مي داند .

سخنرانان و مداحان بايد به گونه اي فعاليت كنند كه كوچكترين خللي به اصل واقعه عاشورا و فلسفه قيام امام حسين(ع) وارد نشود حجت الاسلام آشتياني

وي معتقد است براي حفظ ارزشهاي تاريخ اسلام، مي بايست در مجالس مختلف از هر گونه تحريف جلوگيري كرده و فعاليتهاي سخنرانان و مداحان به گونه اي باشد كه كوچكترين خللي به اصل واقعه عاشورا و فلسفه قيام امام حسين(ع) وارد نشود . حجت الاسلام آشتياني تأكيد دارد سخنرانان مجالس عزاداري مي بايست راه و روش صحيح قيام عاشورا را در اين ايام زنده نگهداشته و اطلاعات عمومي را در اين زمينه ارتقاء بخشند .

وي يكي از آسيبهاي وارد شده به مجالس عزاداري محرم را تحريف واقعه عاشورا و اقدام امام حسين(ع) دانسته و بهره گيري از سخنرانان مجرب و كارآزموده، را راهكاري براي رفع اين مشكل و ارتقاء معنوي و معرفتي مجالس عزاداري محرم اعلام مي كند.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي يادآورشد: سخنرانان بايد در مجالس سخنراني اباعبدالله الحسين (ع) با بيان صحيح فلسفه قيام آن امام بزگوار و عاشورا، زمينه ارتقاء رشد و آگاهيهاي شركت كنندگان در مراسم را فراهم آورند .

خلاء تبيين فلسفه عاشورا در مجالس عزاداري احساس مي شود// محرم فرصتي براي تقويت روحيه ايثار و همبستگي ملي است



حجت الاسلام سيد جلال يحيي زاده نيز در اين مورد با تأكيد بر اينكه مقابله و فعاليت در راستاي رفع آسيبهاي وارد شده به مجالس عزاداري از وظايف و مسئوليتهاي تمام افراد مؤمنان ولايت مدار و عاشورا شناس است، بهترين روش براي آسيب زدايي از مجالس عزاداري محرم را ارائه شناخت دقيق در مورد حركت سيدالشهداء و قيام امام حسين(ع) اعلام كرد و افزود: خلاء تبيين و تشريح فلسفه قيام عاشورا در مراسم عزاداريهاي محرم به خوبي احساس مي شود.

محرم و ايام عاشورا بهترين فرصت براي تقويت روحيه ايثار، فداكاري و همبستگي ملي است حجت الاسلام يحيي زاده

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه يادآورشد: محرم و ايام عاشورا يكي از بهترين فرصتهايي است كه در اختيار فرهنگ و مكتب ايران و ايرانيان قرار دارد تا با بهره گيري از آن روحيه ايثار، فداكاري و همبستگي ملي همگان ارتقاء يابد . وي توجه به سلامت عزاداريهاي ماه محرم را بسيار ضروري اعلام كرد و گفت: اين موضوع در طول تاريخ مورد عنايت ويژه قرار داشته و مي بايست امروز نيز فلسفه و سير حقيقي وقايع كربلا و فعاليتهاي سيدالشهداء را مورد توجه داشته از بروز تحريف و بيان وقايع خلاف واقع، جلوگيري شود .

حجت الاسلام يحيي زاده آثار شگرف و تحول آفرين محرم را يادآورشد و افزود: به دليل همين تأثيرگذاري، در طول تاريخ همواره دشمنان به دنبال تحريف هستند تا تاريخ اسلام را نادرست جلوه دهند . طي چند سال اخير نيز برخي از اغواگران و جاهلان فعاليتهاي نادرستي در مراسم عزاداري محرم داشته اند و آسيبهايي به اين مراسم وارد شده است كه موجب نگراني است و به فعاليتها و اقدامات جدي نياز دارد.

به گزارش خبرنگار "مهر"، تشكيل هيئت امناء، آموزش مستمر مداحان و تهيه يك فرهنگنامه عزاداري از ديگر راهكارهايي است كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي براي رفع آسيبهاي وارد شده به مجالس عزاداري و جلوگيري از ادامه اين روند، ارائه كرده اند .

تشكيل هيئت امناء راهكاري براي ارتقاي فعاليتهاي هيئتهاي مذهبي است// آموزش مستمر مداحان بايد مورد توجه قرار گيرد



حجت الاسلام سيد محمد رضا ميرتاج الديني عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس نيز با اعلام اينكه تشكيل هيئت امناء راهكاري براي ارتقاي فعاليتهاي هيئتهاي مذهبي است، مداحان را تأثيرگذار ترين فعالان مراسم عزاداري معرفي و بر ضرورت آموزش مستمر آنها تأكيد كرده است .



ميرتاج الديني ياد آور شده است: براي آنكه فعاليت هيئتهاي مذهبي ارزشمند، سازنده و همچنين به دور از هر گونه تحريف و بدعت باشد، مي بايست يك هيئت امنا تشكيل و بر فعاليتهاي مختلف هيئتها نظارت شود.

بسيج نيروهاي ويژه و مشاهده مستقيم فعاليت هيئتهاي عزاداري، به منظور تذكر موارد تخلف، از ورود و گسترش آسيب به مجالس عزاداري جلوگيري خواهد كرد حجت الاسلام ميرتاج الديني

وي با اعلام اينكه فعاليت مداحان از تأثيرگذاري بسياري برخوردار است، آموزش اين گروه را راهكاري ارزشمند براي ارتقاء دانش و معلومات آنها اعلام كرد و گفت: بحث آموزش و ارائه مباحث مختلف ديني، مذهبي و تاريخي و همچنين نحوه ارائه آنها از سوي مداحان، مي بايست در طول سال مورد توجه مسئولان باشد . حجت الاسلام ميرتاج الديني در ادامه با تأكيد بر ضرورت سياستگذاري صحيح براي فعاليتهاي مداحان و هيئتهاي مذهبي، يادآورشد: در مورد رعايت موارد تعيين شده نيز مي بايست تأكيدات لازم وجود داشته و بر حسن اجراي آنها نظارت شود .

عضو كميته ارشاد و تبليغات مجلس شوراي اسلامي بسيج نيروهاي ويژه و مشاهده مستقيم فعاليت هيئتهاي عزاداري توسط اين گروه را راهكاري ديگر براي آسيب زدايي از فعاليتها و اقدامات هيئتهاي مذهبي اعلام كرد و گفت: بي ترديد در مراسم ماه محرم مي بايست در مورد رعايت اصول و سنتهاي اصيل عزداري تأكيدات لازم وجود داشته باشد .

حجت الاسلام ميرتاج الديني با تأكيد بر اينكه موارد تخلف و ناشايست بايد به درستي بيان و بر لزوم ترك آنها تأكيد شود، گفت: ارتباط مستمر مسئولان دستگاه هاي مرتبط با مراسم عزاداري و همچنين اعلام موارد خاص به مسئولان هيئتها نقش مؤثري در كاهش آسيبهاي مختلف هيئتهاي مذهبي خواهد داشت .

تهيه فرهنگنامه عزاداري به مراسم محرم غنا مي بخشد / نظارت عاملي اساسي براي رفع آسيب از مراسم عزاداري است



غلامرضا ميرزايي، با تأكيد بر ضرورت ساماندهي فعاليتهاي هيئتهاي مذهبي، نظارت را عاملي اساسي براي رفع آسيب از عزاداريهاي محرم اعلام كرد و گفت: تهيه يك فرهنگنامه به عنوان منبع غني، براي بهره گيري فعالان اين عرصه و غنا بخشيدن به مراسم محرم بسيار تأثيرگذار خواهد بود.



ميرزايي با تأكيد بر ضرورت تهيه و تأليف فرهنگنامه عزاداري، يادآورشد: بي ترديد يكي از راهكارهاي اساسي براي رفع آسيبهاي مختلف از مراسم عزاداري، ايجاد قيد و بند و محدوديتهاي لازم است ، در واقع هيئتهاي مذهبي مي بايست مقيد به رعايت موارد خاصي بوده و نظارت دقيق نيز بر حسن اجراي اين موارد وجود داشته باشد .

وي حوزه علميه، سازمان تبليغات اسلامي و دفتر تبليغات اسلامي را از جمله دستگاه هايي معرفي كرد كه مي توانند ناظران ارزشمندي براي فعاليت هيئتهاي مذهبي باشند .

مجلس مي تواند به تدوين قوانين لازم الاجرا نقش مؤثري در رفع آسيب از مجالس عزاداري داشته باشد غلامرضا ميرزايي

ميرزايي نقش مجلس را نيز در اين زمينه تأثيرگذار اعلام كرد و گفت: مجلس نيز مي تواند با قانونمند كردن اين فعاليتها و ايجاد قوانين لازم الاجرا، در راستاي رفع آسيب از مراسم عزاداري امام حسين(ع) و سالم سازي اين فعاليتها، اقدامات ارزشمندي داشته باشد . وي با اعلام اينكه بحث مشخصي به منظور آسيب زدايي از مجالس عزاداري و يا ساماندهي مداحان در مجلس مطرح نشده است، گفت: اين قضيه را مي توان در قالب موضوع ساماندهي تبليغات ديني كه در كميسيون فرهنگي طرح شده، مورد بررسي قرار داد.

وي با اظهار نارضايتي از اينكه تا چه زماني مي بايست اجاره دهيم هر كس، به هر شكل و شيوه اي كه مايل است، فعاليت داشته باشد، گفت: نبايد شرايط به گونه اي باشد كه اشخاص مختلف، با سليقه ها و افكار مختلف پشت تريبون قرار گرفته و موجبات حزن و اندوه مردم را به هر قيمتي فراهم آورند .

ساماندهي عزاداريها از اولويتهاي كميسيون فرهنگي مجلس است // تشكيل سازماني براي سازماندهي هيئتهاي مذهبي ضروري است



پرويز سروري عضو كميسيون فرهنگي مجلس با تأكيد بر اينكه نظام اسلامي نمي تواند در مورد آسيبهايي كه به عزاداريهاي امام حسين(ع) وارد شده بي تفاوت باشد، ساماندهي به اين فعاليتها را از اولويتهاي كميسيون فرهنگي اعلام كرد و گفت: تشكيل سازماني براي سازماندهي و پشتيباني هيئتهاي مذهبي امري ضروري است .





نظام اسلامي نمي تواند نسبت به تحريفها و آسيبهايي كه براي اين عرصه ايجاد شده بي تفاوت باشد پرويز سروري

سروري تصريح كرد: نظام اسلامي نمي تواند نسبت به تحريفها و آسيبهايي كه براي اين عرصه ايجاد شده بي تفاوت باشد . وي با تأكيد بر اينكه در ماه محرم از اولويتهاي كاري كميسيون فرهنگي مجلس بررسي راهكارهاي ساماندهي به اين عرصه خواهد بود، افزود: در حال حاضر در اين عرصه فاقد سازماني براي پشتيباني و تأمين احتياجاتي چون شعر و مطالب تاريخي دقيق و صحيح هستيم بنابراين تلاش مي كنيم شرايطي فراهم شود تا فعالان مراسم عزاداري امام حسين(ع) به خوبي مبلغ و مروج جريان زلال قيام عاشورا باشند .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بايد با فعاليتهاي مناسب، سازنده و ارزشمند، از اشاعه تحريفها جلوگيري شده و با برنامه هاي توجيهي و دقيق مانع به حاشيه رفتن مداحان شويم تا اين گروه رسالت خود را در راستاي تبيين و تشريح فرهنگ صحيح عاشورا، به درستي انجام دهند .

وي با اشاره به جاذبه هايي كه عزاداريهاي عاشورايي دارند، گفت: به دليل همين جاذبه عده بسياري وارد اين عرصه شدند كه البته برخي از آنها عليرغم اينكه دلسوزي هم داشتند، چون از علم كافي برخوردار نبودند به بيراهه رفته و مشكلاتي را ايجاد كردند .