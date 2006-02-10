به رسميت شناختن اسرائيل شرط اتحاديه اروپا براي گفتگو با حماس است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت :" نبايد فراموش كرد كه روابط اتحاديه اروپا با جنبش حماس خوب نيست، زيرا اين جنبش در ليست سازمانها و جنبش هاي تروريست قرار دارد."



سولانا ضمن تهديد به قطع روابط اتحاديه اروپا با تشكيلات خودگردان فلسطين تصريح كرد كه براي اين اتحاديه بسيار دشوار است با مسئولان و رهبران جنبش حماس ديدار و گفتگو كند.



مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا در عين حال ابراز اميدواري كرد كه جنبش حماس مواضع و رويكرد خود را تغيير دهد و دموكراسي را در فلسطين تقويت كند .



وي افزود : "حماس بايد بداند اقدام نظامي گزينه مناسبي نيست و بنابراين اين جنبش بايد اسرائيل را به رسميت بشناسد، تا اتحاديه اروپا با رهبران آن گفتگو كند."



خاوير سولانا در پايان ادعا كرد كه اتحاديه اروپا به تلاش هاي خود براي ايجاد كشور مستقل فلسطين ادامه مي دهد.



سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، روسيه و آمريكا به عنوان 4 عضو كميته چهارجانبه چندي پيشدرلندن گرد هم آمدند و با صدور بيانيه اي اعلام كردند: ادامه كمك هاي اين كميته منوط به خلع سلاح حماس ، به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و پذيرفتن تمام توافقات و تعهدات موجود ازجمله توافقات نقشه راه است.



حماس كه از كميته چهارجانبه خواسته بود بدون وضع هيچ شرطي به كمكهاي خود به ملت فلسطين ادامه دهند،در پي شرطهاي غير عملي اين كميته، بيانيه آن را زورگويانه و رد كرد.



بوش و رايس نيز تاكيد كردند ارائه هرگونه كمك به فلسطيني ها مشروط به اين است كه حماس، اسرائيل را به رسميت بشناسد و از مقاومت براي هميشه دست بردارد.

اين درحالي است كه خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حاس تاكيد كرد كه اين جنبش هرگز اسرائيل را به رسميت نخواهد شناخت ، و از هيچ كس درجهان قبول نمي كند كه بر اين جنبش براي به رسميت شناختن اسرائيل فشار وارد كند، ما هرگز به اشغالگري، سرقت و تجاوز مشروعيت نمي بخشيم

جنبش حماس درانتخابات پارلماني 25 ژانويه( 5بهمن) توانست از مجموع 132 كرسي پارلمان 74 كرسي را به خود اختصاص دهد و رقيب سرسخت آن،جنبش فتح، 45 كرسي را به دست آورد.