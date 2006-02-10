دولت آلمان اطلاعاتي از عملكرد سازمان اطلاعات جمع آوري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه لايپزيگر فولكس سايتونگ،" اتو شيلي"وزيركشورسابق كشور آلمان در اين زمينه خاطر نشان كرد : دولت آلمان از منابع مختلف اطلاعاتي را جمع آوري كرده كه در آن به نقاط قوت و ضعف سازمان اطلاعات اين كشور اشاره شده است .

وي در ادامه سخنان خود اظهار داشت :"دن كوتس" سفير آمريكا درآلمان نيز در اين زمينه اذعان داشت كه وي از اين اطلاعات مطلع شده است .

اين روزنامه آلماني همچنين نوشت: " فرانك - والتر اشتاين ماير" وزير امورخارجه و" يوشكا فيشر" وزير امورخارجه سابق آلمان قرار است امروز با حضور در دفتر صدراعظم اين كشور پيرامون اين مسئله و اطلاعات مذكور به گفتگو و تبادل نظر بپردازند .

اين در حالي است كه " كلوديا روت " رئيس حزب سبز آلمان چندي پيش گفت : سياستمداران و اعضاي حزب سبز آلمان تا 22 فوريه به دولت فرصت دادند تا بيانيه اي را براي توضيح درباره عملكرد سازمان اطلاعات آلمان در جنگ عراق و همكاري با آمريكا منتشر كند .

وي در ادامه اظهار داشت : سياستمداران حزب سبز آلمان تاكنون درباره پاسخهاي ارائه شده مقامات مسئول آلمان درباره سازمان اطلاعات اين كشور قانع نشده اند.

"رناته كوناست " رئيس فراكسيوني حزب سبز نيز در اين زمينه تصريح كرد : دولت آلمان بايد در يك گزارش مكتوب درباره عملكرد سازمان اطلاعات توضيح دهد .

به گزارش مهر در 22 دي ماه سال جاري روزنامه زوددويچه سايتونگ براي اولين بار از حمايت سازمان اطلاعات مخفي آلمان از نيروهاي آمريكايي در عراق خبر داد.



اين روزنامه و مجله خبري تصويري " پانوراما " با اعلام اين مطلب همچنين تصريح كردند:" ارنست ارولو" هماهنگ كننده سازمان اطلاعات مخفي وقت آلمان در دفترصدراعظم و " آگوست هانينگ " رئيس سازمان اطلاعات اين كشور در آن زمان همكاري هايي را در اين زمينه انجام داده اند .