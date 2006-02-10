  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۴۷

در پي افشاي نقش اين سازمان در جنگ عراق و كمك به نظاميان آمريكايي؛

دولت آلمان اطلاعاتي از عملكرد سازمان اطلاعات جمع آوري كرد

دولت آلمان در پي افشاي خبرهايي مبني بر حمايت سازمان اطلاعات اين كشور از آمريكا در جريان جنگ سه سال پيش عليه عراق، اطلاعاتي را جمع آوري كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه لايپزيگر فولكس سايتونگ،" اتو شيلي"وزيركشورسابق كشور آلمان در اين زمينه  خاطر نشان كرد : دولت آلمان از منابع مختلف اطلاعاتي را جمع آوري كرده كه در آن به نقاط قوت و ضعف سازمان اطلاعات اين كشور اشاره شده است .

وي در ادامه سخنان خود اظهار داشت :"دن كوتس" سفير آمريكا درآلمان نيز در اين زمينه اذعان داشت كه وي از اين اطلاعات مطلع شده است .

اين روزنامه آلماني همچنين نوشت: " فرانك - والتر اشتاين ماير" وزير امورخارجه و" يوشكا فيشر" وزير امورخارجه سابق آلمان قرار است امروز با حضور در دفتر صدراعظم اين كشور پيرامون اين مسئله و اطلاعات مذكور به گفتگو و تبادل نظر بپردازند .

اين در حالي است كه " كلوديا روت " رئيس حزب سبز آلمان چندي پيش گفت : سياستمداران و اعضاي حزب سبز آلمان تا 22 فوريه به دولت فرصت دادند تا بيانيه اي را براي توضيح درباره عملكرد سازمان اطلاعات آلمان در جنگ عراق و همكاري با آمريكا منتشر كند .

وي در ادامه اظهار داشت : سياستمداران حزب سبز آلمان تاكنون درباره پاسخهاي ارائه شده مقامات مسئول آلمان درباره سازمان اطلاعات اين كشور قانع نشده اند.

"رناته كوناست " رئيس فراكسيوني حزب سبز نيز در اين زمينه تصريح كرد : دولت آلمان بايد در يك گزارش مكتوب درباره عملكرد سازمان اطلاعات توضيح دهد .

به گزارش مهر در 22 دي ماه سال جاري روزنامه زوددويچه سايتونگ براي اولين بار از حمايت سازمان اطلاعات مخفي آلمان از نيروهاي آمريكايي در عراق خبر داد. 

اين  روزنامه و مجله خبري تصويري " پانوراما " با اعلام اين مطلب همچنين تصريح كردند:" ارنست ارولو" هماهنگ كننده سازمان اطلاعات مخفي وقت آلمان در دفترصدراعظم و " آگوست هانينگ " رئيس سازمان اطلاعات اين كشور در آن زمان همكاري هايي را در اين زمينه انجام داده اند .

کد مطلب 288827

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها