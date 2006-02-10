مركل و بوش راههاي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي را بررسي كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته روزنامه تاگس اشپيگل،" اسكات مك كللان" سخنگوي كاخ سفيد با اعلام اين مطلب افزود: " آنجلا مركل" صدراعظم آلمان و"جرج بوش" رئيس جمهوري آمريكا در گفتگوي تلفني شب گذشته خود درباره برنامه هسته اي ايران و چگونگي برخورد با آن بحث و تبادل نظر كردند .

سران دو كشور آلمان و آمريكا دراين گفتگو بار ديگر خواستار توقف فعاليتهاي هسته اي صلح آميز ايران شده و خاطر نشان كردند كه براي جلوگيري از برنامه هسته اي اين كشور تمام تلاشهاي خود را بكار خواهند گرفت.

صدر اعظم آلمان با حضور دركنفرانس سياست امنيتي در مونيخ درسخناني غير مسئولانه ايران را متهم كرد كه در فعاليت هاي هسته اي خود از خط قرمز عبور كرده است.

وي كه چند روز گذشته در افتتاحيه كنفرانس مذكور سخنراني مي كرد، ضمن ارائه ديدگاهي مغرضانه ودور از واقعيات موجود اظهار داشت: "ما مي خواهيم و بايد مانع از توسعه تسليحات هسته اي از سوي ايران شويم".

مركل با ادبياتي توهين آميز و غير ديپلماتيك افزود:" جمهوري اسلامي لياقت آن را ندارد كه در مقابل برنامه هسته اي آن تحملي نشان داده شود."

" مركل " و " بوش " در بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به پيروزي حماس تصريح كردند : جنبش حماس بايد خلع سلاح شود و خواسته ‌اش مبني برنابودي اسرائيل را كنار بگذارد.

سخنگوي كاخ سفيد همچنين اظهار داشت : صدراعظم آلمان و رئيس جمهوري آمريكا همچنين درباره وضعيت خاورميانه بحث و تبادل نظر كردند.