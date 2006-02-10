دعوت قوه قضائيه براي حضور گسترده مردم در راهپيمايي روز 22 بهمن

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: در شرايط ويژه كنوني كه دشمنان قسم خورده اسلام به ويژه آمريكاي جهان خوار با حمايت و هدايت صهيونيسم جهاني به ساحت مقدس نبي مكرم اسلام حضرت محمد مصطفي (ص) توهين روا داشته و با موضع گيري هاي بي منطق و قرون وسطايي خويش خواستار دست كشيدن ايران سرافراز و قدرتمند از ادامه تحقيقات در زمينه دانش صلح آميز هسته اي است؛ حضور ملت غيور و شرافتمند ايران بيش از هر زمان ديگر در صحنه ضروري است.

در ادامه بيانيه قوه قضائيه تصريح شده است: رجاء واثق داريم كه همه مردم ايران اعم از زن و مردم و كوچك و بزرگ روز شنبه 22 بهمن ماه با نمايشي از حضور ميليوني خود عليه توهين كنندگان به رسول مكرم و آمريكا، اسرائيل و چند كشور اروپايي، بار ديگر خواسته هاي به حقشان را به رخ جهانيان خواهند كشاند.