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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۱۰

دعوت قوه قضائيه براي حضور گسترده مردم در راهپيمايي روز 22 بهمن

دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران با صدور بيانيه اي با اشاره به شرايط حساس كنوني كشور، آحاد مردم را براي شركت در راهپيمايي 22 بهمن دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: در شرايط ويژه كنوني كه دشمنان قسم خورده اسلام به ويژه آمريكاي جهان خوار با حمايت و هدايت صهيونيسم جهاني به ساحت مقدس نبي مكرم اسلام حضرت محمد مصطفي (ص) توهين روا داشته و با موضع گيري هاي بي منطق و قرون وسطايي خويش خواستار دست كشيدن ايران سرافراز و قدرتمند از ادامه تحقيقات در زمينه دانش صلح آميز هسته اي است؛ حضور ملت غيور و شرافتمند ايران بيش از هر زمان ديگر در صحنه ضروري است.

در ادامه بيانيه قوه قضائيه تصريح شده است: رجاء واثق داريم كه همه مردم ايران اعم از زن و مردم و كوچك و بزرگ روز شنبه 22 بهمن ماه با نمايشي از حضور ميليوني خود عليه توهين كنندگان به رسول مكرم و آمريكا، اسرائيل و چند كشور اروپايي، بار ديگر خواسته هاي به حقشان را به رخ جهانيان خواهند كشاند.

کد مطلب 288839

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