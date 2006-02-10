پارلمان آلمان بحران ناشي از كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسلام را بررسي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، پارلمان آلمان بنا به درخواست حزب سبز اين كشور محور نشست امروز خود را به چاپ كاريكاتورهاي اهانت آميز به ساحت پيامبر اسلام(ص) در رسانه هاي غربي اختصاص داده است .

بر اساس گزارش هاي رسيده نمايندگان پارلمان آلمان همچنين در نظردارد پيش نويسي را نيز در اين خصوص تهيه و تنظيم كند .

روزنامه دانماركي يولند پستن، ماه سپتامبر 12 كاريكاتور توهين آميزدرباره پيامبر اسلام(ص) منتشر كرد كه اين اقدام خشم مسلمانان سراسر جهان را برانگيخته و منجربه تظاهراتهاي گسترده و تحريم محصولات دانماركي در كشورهاي عربي شد.

اقدامات موهن نشريات غربي موج خشم و نفرت و تظاهراتهاي گسترده اي را در جهان اسلام و ميان اقليت مسلمان سراسر جهان به وجود آورد و ستاد تحريم محصولات دانماركي در كشورهاي اسلامي تشكيل شد.