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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۱۰

پارلمان آلمان بحران ناشي از كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسلام را بررسي مي كند

نمايندگان پارلمان آلمان در نظر دارد در نشست امروز خود درباره انتشار كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسلام (ص) كه موجي از خشم وانزجاردر جهان اسلام و بحران در جهان غرب به وجود آورده است، به بحث و گفتگو مي پردازند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، پارلمان آلمان بنا به درخواست حزب سبز اين كشور محور نشست امروز خود را به چاپ كاريكاتورهاي اهانت آميز به ساحت پيامبر اسلام(ص) در رسانه هاي غربي  اختصاص داده است .

بر اساس گزارش هاي رسيده نمايندگان پارلمان آلمان همچنين در نظردارد پيش نويسي را نيز در اين خصوص تهيه و تنظيم كند .

روزنامه دانماركي يولند پستن، ماه سپتامبر 12 كاريكاتور توهين آميزدرباره پيامبر اسلام(ص) منتشر كرد كه اين اقدام خشم مسلمانان سراسر جهان را برانگيخته و منجربه تظاهراتهاي گسترده و تحريم محصولات دانماركي در كشورهاي عربي شد.

اقدامات موهن نشريات غربي موج خشم و نفرت و تظاهراتهاي گسترده اي را در جهان اسلام و ميان اقليت مسلمان سراسر جهان به وجود آورد و ستاد تحريم محصولات دانماركي در كشورهاي اسلامي تشكيل شد.

کد مطلب 288842

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