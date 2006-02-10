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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۰۰

كارشناس مركز امنيت بين المللي آكادمي علوم روسيه :

اروپايي ها به بن بست رسيده اند/ بايد شكل مذاكرات درباره موضوع هسته اي ايران تغيير كند

كارشناس مركز امنيت بين المللي آكادمي علوم روسيه معتقد است كه شكل مذاكرات درباره موضوع هسته اي ايران بايد عوض شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريانووستي از مسكو، "ولاديمير يفسيف" دريك كنفرانس مطبوعاتي در مسكو خواستار آن شد تا علاوه بر كشورهاي اروپايي، آمريكا، روسيه و چين نيز به اين گفتگوها بپيوندند.

به باور وي " كشورهايي كه اكنون سعي در حل اين مشكل دارند، به بن بست رسيده اند و نمي توانند به ايران آن چيزي را پيشنهاد دهند كه در حقيقت بدان نياز جدي دارد و به همبن خاطر شكل كنوني مذاكرات (ايران-آلمان، فرانسه، انگليس) را بايد گسترش داد. "

به ادعاي اين كارشناس، ايران نگران ضمانت بدون نقص در عرضه سوخت هسته اي نيست، بلكه نگران مسائل امنيتي خود مي باشد.

يفسيف ادعا كرد: "تهران، در صورتي كه به آن ضمانت امنيت، يعني عدم حمله را بدهند، با تخفيفات قابل ملاحظه اي در رابطه با تحقق برنامه هسته اي خود موافقت خواهد كرد."

به عقيده وي چنين ضمانت هايي را در وحله اول بايد ايالات متحده آمريكا ارائه دهد.

کد مطلب 288846

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