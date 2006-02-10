جشنواره فيلم برلين با "كيك برفي" آغاز شد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، ويور 56 ساله براي بازي در نقش زني كه به واسطه از دست دادن دختر خود دچار ضربه‌هاي شديد روحي شده، بيش از يك سال تلاش كرده و انتظار مي‌رود بازي خيره‌كننده او در اين نقش، فيلم "كيك برفي" را از نامزدهاي اصلي كسب يكي از دو جايزه خرس طلايي يا نقره‌اي بهترين فيلم كند. در بخش مسابقه علاوه بر اين فيلم، 18 فيلم ديگر حضور دارند كه از آن جمله مي‌توان به "آفسايد" جعفر پناهي و "زمستان است" رفيع پيتز اشاره كرد.



ويور در كنفرانس خبري پس از نمايش "كيك برفي" گفت: "براي حضور در اين فيلم و بازي در نقش زني به شدت درونگرا، مدت‌ها طول كشيد تا آماده شوم. بايد بگويم يكي از شگفت‌انگيزترين سال‌هاي حضور خودم را در سينما با "كيك برفي" پشت سر گذاشتم." آلن ريكمن بازيگر نقش مقابل سيگورني ويور در اين فيلم است.



شارلوت رمپلينگ، بازيگر سرشناس بريتانيايي و رئيس هيأت داوران بخش مسابقه بين‌الملل كه قرار است روز 18 فوريه جوايز برگزيدگان را به آنها اهدا كند، همراه ساير اعضاي هيأت داوري در يك كنفرانس خبري شركت كرد. رمپلينگ درباره حضور خودش در اين رويداد مهم سينمايي گفت: "من همواره از تنوع مضامين اجتماعي و سياسي و محتواي غني احساسي و عاطفي فيلم‌هاي حاضر در جشنواره برلين شگفتزده و نسبت به آنها كنجكاو بوده‌ام."



برخي منتقدان حاضر در جشنواره يازده روزه فيلم برلين، كه در كنار كن و ونيز سه جشنواره معتبر سينمايي اروپا را تشكيل مي‌دهند، معتقدند فيلم‌هاي حاضر در بخش مسابقه امسال بسيار قوي و البته تا حدودي خشن و جدي هستند. اسكات راكسبورو از نشريه هاليوود ريپورتر امريكا در مصاحبه با خبرگزاري فرانسه در اين مورد گفت: "برلين همواره در مقايسه با كن و ونيز جشنواره‌اي جديتر است. فيلم‌هايي كه براي شركت در بخش مسابقه جشنواره انتخاب مي‌شوند هماهنگي كاملي با هواي خشك و زمستاني برلين در اين مقطع زماني از سال دارند."



روزنامه تاگس‌اشپيگل هم سرمقاله صفحه نخست خود را به جشنواره فيلم برلين اختصاص داد و نوشت: "برلين جشنواره‌اي است در بهترين زمان و مكان ممكن كه قصد دارد به جاي پوشاندن حقايق، به آنچه در درگيري‌ها و وقايع اخير اتفاق افتاده نور بتاباند."



در دوره پنجاه و ششم جشنواره فيلم برلين حدود 360 فيلم از 56 كشور جهان در بخش‌هاي مختلف به نمايش درخواهند آمد. كنفرانس خبري "زمستان است" ساعت 18 به وقت محلي روز 14 فوريه (سه‌شنبه 25 بهمن) و كنفرانس خبري "آفسايد" ساعت 10:40 دقيقه به وقت محلي روز 17 فوريه (جمعه 28 بهمن) برگزار مي‌شود.

به گزارش "مهر" علاوه بر دو فيلم " زمستان است " (رفيع پيتز) و " آفسايد " ( جعفر پناهي ) كه در بخش مسابقه حضور دارند چهار فيلم "به آهستگي " (مازيار ميري)، " كارگران مشغول كارند " (ماني حقيقي)، "صبحي ديگر" (ناصر رفاهي) و فيلم كوتاه " كمي ديگر" (مهدي جعفري) از سينماي ايران در بخشهاي ديگر اين دوره جشنواره فيلم برلين شركت دارند.