كاريكاتورهاي اهانت آميز توطئه جنگ طلبان آمريكايي بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري ريانووستي،"گنادي زيوگانف" اظهار داشت :"من معتقدم كه اين مسئله ( انتشار كاريكاتورهاي موهن از پيامبر اسلام در رسانه هاي غرب) توطئه اي بزرگ و از قبل طراحي شده است، تا با استفاده از روزنامه ها و نشريات، وضعيت روابط كشورهاي اروپايي با كشورهاي مسلمان تا بيشترين حد ممكن حاد شود".

به عقيده زيوگانف،چنين وضعيتي تنها مي تواند به نفع آمريكا باشد كه در خاورنزديك و پيش از همه در عراق و افغانستان "گير افتاده است".

رهبر حزب كمونيست معتقد است كه چنين نزاعي به آمريكايي ها كمك نمود كه بر عقايد عمومي تاثير بگذارند و بر تعداد هواداران ايده حمله به ايران بيفزايند.

وي افزود : "چنين اتفاقي براي اروپا به هيچ وجه به صرفه نيست، اما برپا شدن چنين جنجالي كه توهيني به احساسات مذهبي بيش از يك ميليارد و دويست ميليون تن از پيروان اسلام در جهان است، اروپا را به آغوش جنگ طلبان آمريكايي سوق مي دهد".



روزنامه دانماركي يولاند پوستن ماه سپتامبر 12 كاريكاتوري كه ساحت مقدس پيامبر نور و رحمت مسلمانان را مورد اهانت قرار داده بود، منتشر كرد و اين اقدام توسط چندين روزنامه و نشريه در سراسر اروپا تكرار شد.

اقدامات موهن نشريات غربي موج خشم و نفرت و تظاهراتهاي گسترده اي را در جهان اسلام و ميان اقليت مسلمان سراسر جهان به وجود آورد و ستاد تحريم محصولات دانماركي در كشورهاي اسلامي تشكيل شد.

