مبلغان ديني به كشورهاي اروپايي اعزام مي شوند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، دكتر محمود حمدي زقزوق وزير اوقاف مصر گفت: كساني كه به پيامبر اكرم(ص) اهانت كرده اند از ماهيت اسلام و آموزه هاي اين دين هيچ اطلاعي ندارند؛ اما بايد محاكمه و مجازات شوند.

زقزوق اظهار داشت: مصر و جهان اسلام اين امر و اهانت به اسلام و مسلمانان را به شدت محكوم مي كند و از سازمان كنفرانس اسلامي مي خواهد به منظور مواجه شدن با اين اقدام و تهاجمات وحشيانه عليه اسلام و مسلمانان، تصميماتي را اتخاذ كند تا آنها بدانند مسلمانان براي مقدسات خود ارزش قائل بوده و آنرا عبث و بيهوده نمي دانند.

وزير اوقاف مصر تصريح كرد: اين امري طبيعي است كه تهاجم به نبي اكرم(ص) تهاجم به مسلمانان و اعتقادات آنها باشد و احساسات آنها را برانگيزد و آنها نسبت به اين مسئله واكنش نشان دهند.

دكتر حمدي ياد آور شد: مؤسسات ديني مصر چون الازهر با وزارت اوقاف مصر همكاري مي كنند تا در جهت رفع مشكلاتي كه براي اسلام و مسلمانان ايجاد شده است، تصميمات منطقي و صحيحي را اتخاذ كنند.

وي افزود: به منظور اشاعه اسلام و ارائه چهره حقيقي از اين دين گروه هاي ديني از نخبگان، علماء و امامان مصر را به برخي از كشورهاي اروپايي و آمريكايي اعزام مي كنيم تا به توضيح مفاهيم دين اسلام و از بين بردن افكار نادرست نسبت به اين دين بپردازند.