كهنترين موجود زنده استان خراسان در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد

محمد عبدالله ثاني مسئول واحد باستان شناسي اداره ميراث فرهنگي و گردشگري سبزوار در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: اين درخت قدمتي 2 هزار ساله دارد و متعلق به دوران پيش از اسلام است و نزد عامه مردم به دليل باورها و اعتقادات ديني مورد احترام است

وي تصريح كرد: وجود آتشكده آذر برزين مهر در سبزوار باعث شده مردم براين باور باشند كه اين درخت توسط زرتشت پيغمبر از بهشت آورده شده و در آتشكده كاشته شده است.

وي اظهار داشت: قطر چنار كيذقان در بخش ششتمد حدود 2/6 متر، ارتفاع آن 20 متر و محيط آن 28 متر است.

عبدالله زاده خاطر نشان كرد: اين درخت با عنايت به روايات كتاب تاريخ بيهقي كهنترين موجود زنده خراسان است و به دليل احترام آن نزد مردم ، مكمل خلاء اسناد تاريخي- فرهنگي بوده و در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد.

وي افزود: از نكات جالب توجه در مورد درخت مذكور اين است كه درون درخت يك فضاي خالي به اندازه يك اتاق 4×3 خالي است كه يكي از اهالي محل مغازه كفاشي داخل اين فضا احداث كرده است.

اين درخت اكنون توسط اداره حفاظت محيط زيست سبزوار محافظت مي شود.

