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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۵۰

كهنترين موجود زنده استان خراسان در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد

كهنترين موجود زنده استان خراسان در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد

درخت چنار كيذقان در سبزوار با پيشنهاد اداره ميراث فرهنگي و از سوي اداره حفاظت محيط زيست سبزوار به عنوان كهنترين موجود زنده استان خراسان در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد.

محمد عبدالله ثاني مسئول واحد باستان شناسي اداره ميراث فرهنگي و گردشگري سبزوار در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: اين درخت قدمتي 2 هزار ساله دارد و متعلق به دوران پيش از اسلام است و نزد عامه مردم به دليل باورها و اعتقادات ديني مورد احترام است

وي تصريح كرد: وجود آتشكده آذر برزين مهر در سبزوار باعث شده مردم براين باور باشند كه اين درخت توسط زرتشت پيغمبر از بهشت آورده شده و در آتشكده كاشته شده است.

وي اظهار داشت: قطر چنار كيذقان در بخش ششتمد حدود 2/6  متر، ارتفاع آن 20 متر و محيط آن 28 متر است.

عبدالله زاده خاطر نشان كرد: اين درخت با عنايت به روايات كتاب تاريخ بيهقي كهنترين موجود زنده خراسان است و به دليل احترام آن نزد مردم ، مكمل خلاء اسناد تاريخي- فرهنگي بوده و در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيد.

وي افزود: از نكات جالب توجه در مورد درخت مذكور اين است كه درون درخت يك فضاي خالي به اندازه يك اتاق 4×3 خالي است كه يكي از اهالي محل مغازه كفاشي داخل اين فضا احداث كرده است.

اين درخت اكنون توسط اداره حفاظت محيط زيست سبزوار محافظت مي شود.

کد مطلب 288864

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