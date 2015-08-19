به گزارش خبرنگار مهر، قطب الدین صادقی عصر چهارشنبه در نشست خبری با بیان اینکه ترجمان ساده اقبال عمومی به هنرهای نمایشی حضور ۱۸ دانشکده تئاتر در این کشور است، بیان کرد: وقتی سه هزار مجوز آموزشگاه های آزاد تئاتر وجود دارد که ۷۰۰ مورد آن به صورت تخصصی به بازیگری اختصاص دارد، با واقعیتی استثنایی مواجه ایم.

وی رسیدن نسل جوان به بیان از عوامل این اقبال دانست و گفت: وقتی این نسل دوست دارد به بیان برسد تا بهتر این است این بیان هنری باشد.

کارگردان آثار فاخری چون «مده» به تشکیل گروه های خیابانی نیز اشاره کرد و گفت: برای نمونه فقط ۲۵۰گروه در مریوان درخواست اجرای خیابانی دارند که این معنای علاقه مردم به تئاتر را می رساند. درحالیکه سالهای دهه هشتاد تنها ۲۴ گروه وجود داشت.

صادقی با بیان اینکه سال گذشته برگزاری متطقه ای جشنواره ها برای فرصت رسیدن به همه گروه ها بود، افزود: جامعه امروز ایران به هنر نگاه و روی گشاده دارد. همه اینها یکسو،بحث آموزش نیز از نیازهایی است که باید جدی گرفته شود. روی این اصل، برپایی کلاسهایی که بتواند گروه های شهرستانی را تغذیه کند گامی اساسی است.

وی پروژه های تابستانی مانند دانشگاه تابستانه فرهنگ و هنر شیراز را در شهرستانها برای انتقال آموزه های اساسی مهم ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه این پروژه ها که پیشتر برگزار می شد بیش از یکسال دوام نیاورده و در دیگر نقاط ایران متوقف شد.

آموزش های تئاتر به یک جریان بدل شود

صادقی ادامه روند آموزش های این چنینی را به شکل گرایشهای فردی هنوز پابرجا عنوان کرد و افزود: پروژه آموزش های خارج از تهران کارساز است که پیشنهاد می کنم از ابتکار فردی خارج و به یک جریان بدل شود. زیرا، ده ها نفر از اساتید هنرهای نمایشی این توانمندی و آمادگی را دارند که قدرت خلاقه خود را در اختیار جوانان شهرستان قرار دهند تا خودآموزی بومی متوقف شود زیرا این شیوه آموزش به هنر لطمه می زند.

وی با اشاره به برپایی دوره های تخصصی تئاتر در دانشگاه تابستانی فرهنگ و هنر شیراز، بیان کرد: اعتقادم بر این است دوره های تابستانی زمانی می تواند موثر قرار گیرد که این کارگاه ها در درازمدت و همراه با کار عملی برنامه ریزی شود.

وی درباره میزان تاثیر اقبال جامعه غیرهنری به تئاتر در مردم، پاسخ داد: رقم درآمد تئاتر لاله زار با احتساب صندلی و فروش شبانه بین ۵ تا۶ میلیارد تومان درماه است. توفیق این تئاترها در مقابل سینمای ایران که سالی سی میلیارد تومان فروش دارد نکته ایست که جای بسی خرسندی است.

این استاد هنرهای نمایشی با تاکید بر اینکه برای تیاتر مردم هنوز سر و دست می شکنند، تصریح کرد: مدیریت این جریان غلط است. زیرا، ارشاد با وجود ۷ سالن تئاتر دراین باره موفق ظاهر نشده است درحالیکه قاهره با ۱۵۰سالن تئاتر در مقایسه با تهران سرتر است.

شکل گیری سالنهای کوچک تئاتر نشانه اقبال به هنر نمایش است

صادقی شکل گیری سالنهای کوچک تئاتر را نشان دهنده اقبال به هنر نمایش دانست و افزود: تئاتر بدین شکل در بدنه جامعه نفود کرده است. بدین خاطر، کار دولت در این عرصه باید صرف ارتقا ذوق و اندیشه شده، زیرا این وظیفه ارشاد است که به شکلی ویژه در چارچوب دولت دست به تولید آثار فاخر بزند.

وی به وضعیت نشر آثار در زمینه آموزش های تئاتر در قالب کتاب با بیان اینکه بخش خصوص پیشگام این جریان فرهنگی است به مجموعه کتاب های آموزشی و تخصصی نشر قطره را مورد اشاره قرار داد و گفت: این جریان فرهنگی در ابتدای با تیراژِ معادل۲۸۰۰ نسخه بود که متاسفانه به ۵۰۰نسخه رسیده است.

دبیر مجموعه آموزشی تاریختئاتر جهان با انتقاد از اینکه مردم تسلیم شبکه های ماهواره ای بی ارزش شده اند، عنوان کرد: نیاز علمی دانشگاه های ماست که این آثار در بازار نشر قرار گیرد. حتی اگر شمارگان این کتابها به یکصد نسخه هم برسد آنرا تعطیل نمی کنم. زیرا، من خیلی منتظر دولت نیستم و این کتابها اگر متتظر دولت میشد تا پنجاه سال دیگر هم منتشر نمی شد. نشر قطره با احساس مسئولیت فرهنگی دست به این کار زد. این تحرک در بخش خصوصی مایه افتخار است. زیرا، تاکنون ۴۵۰ کتاب نمایشنامه در انتشارات قطره و۱۰۰ کتاب مرجع دراین مجموعه منتشر شده است.

نداشتن منبع معتبر موجب پایین بودن سواد عمومی نسل های جوان تئاتر است

وی نداشتن منبع معتبر را موجب پایین بودن سواد عمومی نسل های جوان تئاتر دانست و افزود: بازتاب این جریان فرهنگی در باب کتاب در شهرستانها بیش از مرکز بوده است. فقط این کتابها مورد استقبال دانشجویان نبود وهنرمندان نیز به همراه مردم از این جریان استقبال می کنند. زیرا، این کتابها توانسته تاحد زیادی به کمبودها جواب بدهد.

صادقی از انتشار۳۰ کتاب در قالب این مجموعه خبرداد و گفت: زیر چاپ بودن این مجموعه برای این است که خودآموزی های بومی به دانش اندوزی جهانی تبدیل شود. در پرتو این کتابها هنرمندها پویاتر، فروتن تر و خلاق تر می شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این نشست که با حضور استاد رحیم هودی و مشاور مدیرکل ارشاد برگزار شد، در خصوص تولید تئاتر فاخر در شیراز نامیدن سال جاری را به نام تئاتر از بابت پیشرفت نرم افزاری و سخت افزاری موضوعی جدی دانست و گفت: بدین خاطر شورای سیاست گذاری و تقویت انجمن های نمایش در سراسر استان را در این راستاست.

کمبود پلاتو تئاتر آزارنده است/توان ساخت پلاتو در شیراز نداریم

بهزاد مریدی با تایید اینکه در حوزه سخت افزاری کمبود پلاتو تئاتر آزارنده است، افزود: در شهرستانها تا هشت مورد پلاتو را با همکاری شهرداری ها و فرمانداری ها به سرانجام رسیده است.

وی با بیان اینکه در شیراز بضاعت فرهنگ و ارشاد به اندازه ای نیست که بتوان پلاتو و فضای تازه ای ایجاد کرد، افزود: بزودی بازسازی تالار ابوریحان به پایان می رسد و امیدوارم تالار استاد سپاسدار در به زودی به فضاهای تئاتری شهر شیراز افزوده می شود.

وی در ادامه تشکیل دانشگاه تابستانی فرهنگ و هنر را در شیراز با هدف آموزش و پژوهش عنوان کرد: از هفته اول شهریورماه دوره دوم این دانشگاه تابستانی ادامه می یابد. زیرا، اصرار داریم آثار فرهنگی و هنری با ضوابط و پشتوانه علمی قابلیت ارایه به کشور وخارج از کشور دارد.

مدیر ارشاد فارس از افزوده شدن رشته های کارگردانی و بازیگری تئاتر از بهمن سال جاری به دانشکده فرهنگ و هنر شیراز خبر داد و افزود: در حوزه پایان نامه هایی که رویکرد آسیب شناسانه به مقوله هنر دارند حمایت معنوی ومالی خواهیم کرد و آمادگی داریم پایلوت طرح آمایش تئاتر کشور شویم. به