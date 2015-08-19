به گزارش خبرنگار مهر، یاسر قندهاری عصر چهارشنبه در دیدار با دختران فعال در عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ضمن تاکید بر گستردگی فعالیت های حوزه میراث، گفت: میراث تاریخی شناسنامه دوم ما است و باید همگی برای حفاظت از آن تلاش کنیم.

وی افزود: در حوزه صنایع دستی دختران زیادی در زمینه های ترویج، تدریس و تولید صنایع دستی فعالیت دارند و یکی از ظرفیت های خوب استان برای توسعه بخش گردشگری به شمار می رود.

قندهاری، صنایع دستی را میراثی ماندگار و خاطره انگیز برای گردشگران دانست و گفت: در این حوزه تولیدات ارزشمندی داریم که باید در اختیار گردشگران قرار بگیرد.

وی بیان کرد: مسافران بهترین مبلغان گردشگری برای استان ما هستند و باید تلاش کنیم تا به صورت عالی بتوانیم ظرفیت های استان را در هر سه حوزه به گردشگران معرفی کنیم.

وی میراث فرهنگی و صنایع دستی را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و افزود: هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید تلاش کنند این حوزه ها ارتقا پیدا کند.

رییس میراث فرهنگی شهرستان گرگان در ادامه، معرفی کامل ظرفیت های گرگان را عاملی برای ماندگاری مسافر دانست و افزود: اگر خدمات خوب به گردشگران بدهیم و آن ها را به مراکز درستی راهنمایی کنیم قطعا در ذهن آنان می ماند.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلات ما این است که خود مردم گرگان، ظرفیت های شهرستان را به خوبی نمی شناسند و به همین دلیل نمی توانند آن را به خوبی برای گردشگران معرفی کنند.

وی جاجیم زیارت و گرگان را از صنایع دستی نامدار منطقه بر شمرد و افزود: در استان تولیدات بسیار دیگری مانند سفال و چرم داریم که صنایع دستی خود منطقه نیستند ولی آثار کیفی خوبی در استان دارند و می توانند به گردشگری منطقه کمک کنند.

قندهاری از آمادگی میراث فرهنگی برای واگذاری خانه های تاریخی به بخش خصوصی خبرداد و افزود: با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در نظر داریم مکان های گردشگری گرگان را در بیلبوردهای شهری معرفی کنیم.

وی همچنین از برپایی آتلیه هنرمندان صنایع دستی شهرستان خبرداد و گفت: در فضایی که در اداره میراث فرهنگی گرگان در نظر گرفته شده، ماهیانه سه هنرمندان به صورت رایگان آثار خود را در معرض نمایش قرار می دهند.

در پایان این نشست، بازدیدی از کارگاه های صنایع دستی شهرستان گرگان انجام شد.