به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، ارتش و نیروهای مردمی عراق در جریان عملیاتی مشترک کارگاه «جلود الحلابسه» واقع در شهر فلوجه در استان الانبار را از لوث تروریست های داعش پاکسازی کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات که ساعاتی قبل اتفاق افتاد، شماری از تروریست های داعش کشته شدند.

از سوی دیگر، نیروهای امنیتی عراق موفق شدند عاملان انفجار چندی پیش در منطقه «الحبیبیه» واقع در بغداد را بازداشت کنند.

در همین حال، منابع عراقی از اعدام هفت غیرنظامی در استان های الانبار و نینوا خبر می دهند.