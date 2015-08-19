به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا جزينی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کشور ما به دلیل اهمیتی که از نظر حمل مواد مخدر دارد در راستای پیشگیری از مواد مخدر به مسئولان از رده بالا تا شهرستان توصیه شده است که در هر استان برابر کمیته‌های تسریع شده در مرکزیت کمیته تخصصی و مبارزه فرهنگی، پیشگیری و درمان را در استان‌ها پیش‌بینی کنند.

وی افزود: تمام سازمان‌ها و وزرات‌خانه‌های مطرح علاوه بر نقش‌آفرینی کشوری نقش‌آفرینی در استان‌ها و شهرستان‌ها دارند که ستاد مبارزه با مواد مخدر آنها از سیاست‌های ابلاغی رهبری که در ۱۱ بند و پنج راهبرد اساسی تعریف شده است، تبعیت می‌کنند.

قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: پنج راهبرد اساسی پیشگری، درمان، کاهش آسیب، مقابله و صیانت از برنامه‌های تدوین شده سازمان است.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه برنامه ششم توسعه کشوری تحت عنوان کارگروه مبارزه با مواد مخدر گفت: کمیته‌های تخصصی بر اساس این محورها کار را آغاز و بر اساس بند‌های مطرح شده برنامه‌ریزی کرده‌اند که بر اساس بند ۵۷ سیاست ابلاغی رهبری برای برنامه ششم در مدت برنامه ۲۵ درصد مصرف اعتیاد کاهش پیدا کند.

جزینی با تاکید به برنامه‌ریزی تمامی سازمان‌های عضو و وزارت‌خانه و استانها بیان کرد: استان اصفهان برنامه خوبی را از خود نشان داده و براساس شاخصه‌ها و فعالیت‌ها در کمیته‌ها حضور دارد چنانکه شخص استاندار، شهرستان‌ها و فرمانداران موثر بوده است.

۴۸۹ مرکز غیر دولتی پیشگیری از مواد مخدر در اصفهان وجود دارد

وی گفت: مواد مخدر یک مسئله پیچیده است و همه زوایا باید مورد بررسی قرار گیرد و این در حالی است که ۵۷۳ مرکز پیشگیری در استان اصفهان فعال است که ۴۸۹ مرکز آن غیر دولتی است که اعتقاد داریم که موضوع درمان، پیشگیری و کاهش آسیب را باید به مردم بسپاریم و سازمان‌های مردم نهاد دخیل شوند.

قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه در این استان‌ ۱۱۸ سازمان مردم نهاد وجود دارد، بیان کرد: ۲۵ مرکز در حوزه پیشگیری و ۸۶ مرکز سازمان مردم نهاد در حوزه درمان و کاهش آسیب وجود دارد.

وی افزود: در سطح کشور ۸۰۰ هزار نفر از مصرف کنندگان تحت درمان هستند که ۷۴ هزار نفر برای درمان خود اقدام کردند که در جهت موثر بودن نیز باید برنامه‌ای برای موضوع ساماندهی معتادان پرخطر ولگرد خیابانی در نظر گرفت.

جزینی با بیان اینکه در استان اصفهان یک مراکز کاهش آسیب ماده ۱۸ ایجاد شده است که معتادان به این مرکز ارجاع می‌شوند، اظهار داشت: بعد از ساماندهی معتادان خیابانی، کنترل توزیع مواد مخدر به عنوان خرده فروشان آلوده در سطح استان و کشور مد نظر قرار می‌گیرند.

۲۱۰ تن مواد مخدر در چهار ماه گذشته کشور کشف شده است

وی به کشفیات ۱۶ تنی موادمخدر در استان اصفهان از ابتدای سال تا کنون خبر داد و گفت: آمار چهار ماه ۲۱۰ تن مود مخدر کشف شده است که با منشا تریاک ۲۷۲ تن مواد کشف شده است.

قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه موضوعات مهم دیگر اشتغالزایی و حرفه‌آموزی اس، افزود: افرادی معتاد بعد از درمان باید تحت آموزش فنی و حرفه‌ای قرار گیرند که در استان اصفهان هزار و ۸۶۳ نفر آموزش دیده‌اند که این ۶۲درصد به نسبت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: افرادی که کارآفرین بوده و افراد بهبود یافته را در اشتغال ساماندهی کنند تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی وام دریافت می‌کنند.

جزینی همچنین تاکید کرد: هیئت دولت پنج درصد از اعتبارات اشتغال‌زایی را به این مسئله اختصاص داده است که حوزه پیشگیری و محیط های کاری به عنوان جامعه مورد هدف در این خصوص گسترش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه۲۱درصد کارگران مصرف کننده مواد مخدر هستند، افزود: استان اصفهان در حوزه کارگری بسیار فعال است و توسعه آمورش کارگری را دنبال می‌کند.

جزینی گفت: شهرداری‌ها، مسئولان دستگاه‌ها و هم‌چنین ستاد مبارزه با مواد مخدر و هئیت وزیران و نیز ۱۰ درصد اعتبارات فرهنگی و پیشگیری شهرداری‌ها در حوزه پیشپگیری شهرداری‌ها هزینه می‌شود که اصفهان اقدامات خوبی انجام داده است.

افزایش ۹ درصدی مرگ و میر زنان مصرف کننده مواد مخدر در اصفهان

وی به همکاری با بسیج در مبارزه با مواد مخدر اشاره و بیان کرد: تمام موضوعات و محورها به صورت پایلوت است اما در حوزه زنان با توجه به مشکلات استفاده برخی زنان در آرایشگاه‌های زنانه منجر به افزایش مرگ و میر ۹ درصدی در اصفهان بوده‌ایم که این آمار در کشور ۵ درصد است.

قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه از نظر فرهنگی باید کار بیشتری صورت گیرد، تصریح کرد: مصرف مواد مخدرکشنده است و در اصفهان ۵ نفر بر اثر استفاده مواد مخدر فوت کرده‌اند.

وی در مورد کنترل از طریق مرزها بیان کرد: مرزها کامل بسته نیست چرا که مناطق صعب‌العبور زیادی داریم که کار انسداد مرزی را سخت و هزینه‌بردار است.

جزینی با بیان اینکه ۲۵درصد کاهش عرضه و تقاضا از اهداف است، اظهار داشت: تمامی کمیته ها باید برنامه دهند و تا آذر ماه باید این برنامه به شورای رفاه و تامین اجتماعی تحویل شود .

وی همچنین از افزایش ۶۳ درصدی تحقیقات دانشجویی ،برنامه‌ها، کلیپ‌ها فیلم‌ها و چکیده تحقیقات بر روی سایت خبر داد و بیان کرد: همچنین تفاهم‌نامه‌ با بهزیستی و کمیته امداد منعقد شده است که در زمینه کاهش پیشگیری از اعتیاد فعالیت کنند.

۴ دهم درصد دانش‌آموزان شیشه مصرف می‌کنند

قائم مقام دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: ۸۰ درصد از معتادان عود مجدد و فقط ۲۰ درسد ترک اعتیاد دارند.

وی در مورد میزان مصرف مواد مخدر در بین دانش‌آموزان تصریح کرد: یک درصد از دانش‌آموزان سطح کشور مواد مخدر مصرف و چهار دهم درصد شیشه مصرف می‌کنند که برای پیشگیری از آن باید معلمان،مربیان، مدیران باید همت کنند.

جزینی همچنین پایین ترین سن مصرف مواد مخدر را ۱۵ سال عنوان کرد و افزود: آموزش و پروش اقدام انقلابی لازم دارد تا در مقابل مصرف مواد مخدر اقدام کند.