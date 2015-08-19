سرویس پیامک از تلفن ثابت به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی ملک جعفریان روز چهارشنبه در نشست خبری در خصوص مختل شدن راه اندازی طرح پیامک تلفن ثابت توضیح داد: در آینده ای نزدیک سرویس پیامک تلفن ثابت با همراهی اپراتور اول آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان در ادامه مواردی در باره ارایه فیبر نوری به منازل مسکونی گفت: ارایه فیبر نوری برای منازل مشکل بحث انتقال دیتا بوده و هزینه نگهداری آن بسیار بالاست.

وی هزینه بالا برای نگه داری را منعی برای ارایه این خدمات به مشترکان کم مصرف دانست گفت: تلاش داریم تا خدماتی همانند خدمات قابل ارایه از طریق فیبر نوری را بر روی سیم مسی ارایه کنیم و این خدمات حتی تا مرحله ارایه خدمات فول اچ. دی ادامه خواهد یافت.

ملک جعفریان در رابطه با خدمات دهی به مناطق روستایی تصریح کرد: تمام اپراتورها بر طبق قراردادهای منعقده در آخر هر سال و پیش از محاسبه سود خالص؛ ۳ درصد از درآمد خود را به صندوق دولت واریز می کنند که این رقم صرف توسعه ی فناوری مخابراتی روستایی می شود.

مزاحمت پیام های تبلیغاتی ناشی از ضعف دستگاه های اجرایی است

علی ملک جعفریان گلایه نسبت به ارسال پیام های تبلیغاتی بدون اجازه از مشترک را در قالب مثال ماشین و آلودگی اش توصیف کرد و اظهار داشت: هر تکنولوژی همراه قوت ها ضعف هایی نیز دارد که البته اشکالات در خصوص پیامک های تبلیغاتی ناشی از کم کاری در حوزه های نظارتی است.

وی در خصوص زمان انتظار در سرویس خدماتی ۲۰۲۰ گفت: وجود ۳۰۰ هزار مشترک در مخابرات استان افزایش این زمان انتظار را توجیه می کند.

ملک جعفریان رضایت مشترک را از اولویت های اصلی شرکت مخابرات استان خواند و تصریح کرد: در حال حاضر با دوره های آموزشی برای پیمانکاران در صدد افزایش تعداد پاسخگوها و نظر سنج ها بر آمده ایم و در ادامه به دنبال رایگان کردن خدمات ۲۰۲۰ می باشیم.

۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای توسعه ای مخابراتی

مدیرعامل شرکت مخابرات استان به سرمایه گذاری این شرکت در ۵ سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بخش توسعه شبکه های مخابراتی از سال ۸۸ تا کنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ایم.

وی به افتتاح برخی از پروژه ها در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در طرح های اعلام شده به تهران ۶۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از جمله این طرح ها می توان به توسعه ۷ کیلومتری فیبر نوری اشاره کرد.

ملک جعفریان با اشاره به استقبال شرکت مخابرات استان از مشارکت بخش خصوصی گفت: قطعی ها و مشکلات سامانه پرداخت ۲۰۰۰ ناشی از بومی سازی قطعات است و این اشکالات در حال رفع است.

وی شبکه موبایل را یک شبکه زنده توصیف کرد و افزود: ارتباط با بی تی اس ها که از طریق دستگاه بی سیم صورت میگیرد ارتباط را دچار اختلال خواهد کرد از این رو بهینه سازی از ضروریات خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با تاکید بر ضرورت بهینه سازی گفت: نسل ۳ در حال نصب است و برای نصب آن نیاز به همسان سازی است بنا بر این بهینه سازی از ضروریات است.

وی مشترکان تلفن همراه را ۴ میلیون و تلفن ثابت را ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار اشتراک اعلام کرد و گفت: تا آخر شهریور ماه سال جاری طرح های توسعه ای مخابرات محدود شده و بهینه سازی آغاز می شود.

سامانه ۲۰۰۰ ایمن تر از هر سرویس دیگر برای پرداخت قبوض است

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با اشاره به افزایش تبلیغات سرویس های پرداخت قبض از مشکلات موجود در این ارتباط اشاره کرد و گفت: بهترین سرویس برای پرداخت ها سامانه ۲۰۰۰ است زیرا این سامانه از طریق شبکه مستقیم مخابراتی عمل می کند.

وی افزود: تراکنش دیر هنگام از سوی بانک؛ باعث می شود رقم پرداخت ها از سایر سامانه ها تا یک هفته به حساب دولت واریز نشود که این امر تاخیر در وصل مجدد تلفن و یا مشکلات دیگر را به دنبال دارد.

ملک جعفریان همچنین گفت: بعد از هم کدسازی شبکه ارتباطی خطوط تلفن در استان هزینه های مکالمات بین شهری بسیار کاهش یافته و موازی با آن در آمد شرکتهای مخابراتی کاهش قابل توجهی داشته است.

وی بر لزوم بازنگری در این باره تاکید کرد و افزود: آبونمان افزایش یافته نسبت به خدمات هم کدسازی ارایه شده در واقع ۲۰ درصد کاهش داشته است.

ملک جعفریان خدمات و افزایش تجهیزات را مستلزم صرف هزینه دانست و گفت: با افزایش تجهیزات مصرف برق نیز به فراوانی افزایش یافته است به گونه ای که این شرکت ماهیانه مبلغ ۷۰ میلیون تومان بابت مصرف برق پرداخت می کند.

وی گفت: این موضوع از طریق سازمان تنظیم مقررات در حال پیگیری است.

سلامت مردم در استفاده از بی تی اس ها تضیمن شده است

مدیر عامل شرکت مخابرات استان استفاده از بی تی اس ها را برای مردم بی ضرر خواند و گفت: آنتن های مخابراتی با نظارت و تایید کامل حفظ سلامت مردم در شهرها و مناطق مسکونی نصب می شود.

وی علی رغم این تاییدات برای جلب بیشتر اطمینان خاطر مردم گفت: سال گذشته و پیش از اعلام سود خالص مبلغ ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب دولت واریز شده است تا نظارت ها بر خدمات افزایش یابد.

ملک جعفریان گفت با توجه به این که برداشتن هر دکل از میان منازل ۲۰ تا ۳۰ آنتن را تحت تاثیر قرار می دهد گفت: از شهرداری مشهد تقاضا کرده ایم تا امکان نصب دکل های مخابراتی در فضای سبز را ایجاد کند.

وی افزود: مخابرات تضیمن کرده است با طراحی آذین بندی دکل مخابراتی به زیبایی فضای پارک آسیبی وارد نشود.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان با توجه به زیارتی بودن استان بر اهمیت توسعه مخابراتی تاکید کرد و گفت: برای ارایه انواع سرویس های مخابراتی به شرکت ها اجازه نصب تجهیزات اعلام شده است.

و همچنین گفت: برای ارایه خدمات مخابراتی بر روی سیم کارتها در تلاشیم تا تجهیزاتی قابل ارایه بر روی تمام سیم کارتهای در حال استفاده نیز باشد.