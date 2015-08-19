به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم نفت تهران و ملوان بندرانزلی از هفته چهارم لیگ پانزدهم حاشیه هایی را در پی دارد که در زیر می خوانید:

* حدود هزار نفر از هواداران ملوان در ورزشگاه تختی حاضر بودند و تیم خود را تشویق کردند.

* نزدیک به هزار نفر هم که اکثرا از هواداران تیم استقلال هستند به تشویق نفت و علیرضا منصوریان پرداختند.

* هنگام ورود سید جلال حسینی به زمین هواداران ملوان به وی توهین کرده و او را پول پرست خواندند. هواداران اعتقاد داشتند جلال حسینی می توانست به ملوان آمده و برای تیم شهرش بازی کند.

* ناصر شیردل، محمدحسین ضیایی و مسئولان دو تیم نفت و ملوان در جایگاه ویژه حضور داشتند.

* علیرضا منصوریان در ابتدای بازی به استقبال استیلی رفت و با او به گرمی خوش و بش کرد.

* مربیان هر دو تیم نسبت به قضاوت داور معترض بوده و با هر سوت داور به او اعتراض می کردند.

* پس از گل آرش افشین که دقیقه ۲۳ وارد دروازه نفت تهران شد هواداران آرش افشین را به شدت مورد تشویق قرار دادند.

* بعد از گل اول ملوان، غفور جهانی به سمت هواداران رفت و از لیدر آنها خواست تا از توهین و اهانت به تیم نفت خودداری کند.

*علیرضا مصوریان به هنگام زدن ضربه پنالتی توسط آرش افشین پشتش را به دروازه کرد تا شاهد زدن پنالتی او نباشد.