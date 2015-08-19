به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان، مهدی جمال اظهار داشت: سیزدهمین جشنواره‌ رضوی در هشت‌محور موضوعی قصه‌گویی، معرفی‌شخصیت، کتاب‌سازی، نشریه‌نگاری کاغذی، نقاشی، خوش‌نویسی، داستان کوتاه، شعرخوانی و مشاعره با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی به‌صورت کتابخانه‌ای و فرآیندمحور توسط اعضا و مربیان در مراکز کانون استان اجرا و به دبیرخانه استانی ارسال شد.

وی افزود: داوران مرحله استانی از مجموع ۸۰۸ اثر ارسالی به دبیرخانه‌ رضوی، ۶۱ اثر را شایسته تقدیر دانستند و برگزیدگان مرحله‌ استانی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی رضوی را معرفی کردند.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان گفت: دربخش قصه‌گویی خدیجه سلمانی از سمنان، فاطمه جمالی‌باشی و مریم صرفی از دامغان انتخاب شدند.

جمال با بیان اینکه در بخش معرفی‌شخصیت محبوبه صرفی از دامغان معرفی شده است، ادامه داد: در بخش کتاب‌سازی، ملیکا ادریسی، صدف خدایی، آناهیتا جلالیون و سیده‌ندا زرگر از سمنان، مجتبی نبیلی، دنیا پارسا، حدیث نورانیان، صدیقه جمالی‌منش، فاطمه نورانیان، سپیده مرادعلیان و شراره لطفعلیان از مهدی‌شهر، معین شامانیان، پگاه خادمیان، هلیا هنرور، ستایش امیدوار، مهسا عاقلی و ریحانه کریمی از دامغان، فاطمه شامانی و فاطمه میرسمیعی از دامغان و فاطمه گرزین از شاهرود بعنوان برتر معرفی شدند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان با اشاره به اینکه در بخش نشریه‌دیواری، کوثر فراتی، ریحانه براتی و ریحانه شاه‌مرتضی از دامغان، ساجده ابوالحسنی، سارا طلایی، مریم گلی و مارال ملکی‌زاده از شاهرود و علی بانصی، علیرضا تورانیان و بنیامین صفائیان از مهدی‌شهر دارای امتیاز شدند، افزود: در بخش نقاشی نیز امین رشمه‌ای و یگانه ثری از سمنان و مجتبی نبیلی نیز از مهدی‌شهر معرفی شدند.

به گفته وی در بخش خوش‌نویسی هم پریسا متولی از آرادان و آذین شاهی از سمنان برگزیده شد.

جمال ادامه داد: در بخش داستان‌کوتاه نیز، آیناز خجمی و محمدامین بانی از دامغان و تارا مشکات ازشاهرود انتخاب شدند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در خاتمه افزود: در بخش شعرخوانی و مشاعره نیز ندا احمدی‌خواه از شهمیرزاد، مائده اقوامی‌پناه و آرمان بلبل‌نیا از سمنان، امیرمحمد کبیریان، علی اشرفی از شاهرود، محمد منصوری از میامی، هلیا شاکری، هستی حسین‌سعیدی از دامغان، ماه‌منیر ذوالفقاری، فاطمه مرادی‌حقیقی از مهدیشهر، سایدا صلواتی و مریم کرد از سرخه، پرهام گلپایگانی، ستایش میرابی از شاهرود، فاطمه عبدوس و فائزه رهایی هم از سمنان انتخاب شدند.