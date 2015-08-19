به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رمضان موسوی‌مقدم عصر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل جدید صدا و سیای استان ایلام اظهار داشت: یکی از مهمترین اولویتهای صدا و سیما در کشور بحق ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

وی بیان کرد: در حال حاضر ظرفیتهای بسیار زیادی در بخش دفاع مقدس در کشور و در همین استان ایلام وجود دارد که باید در جامعه معرفی و تبیین شوند.

وی افزود: رسانه ملی باید از ظرفیتهای دفاع مقدس در همه نقاط کشور به خوبی استفاده کند چراکه استقلال همه جانبه جامعه ما در گرو خون پاک شهدا و ایثار آنان است.

موسوی مقدم اظهار داشت: در حال حاضر رسانه ملی به عنوان یک رسانه خانواده محور، پاک، سالم و...در جهان شناخته می شود که بسیاری از روشنفکران جهان به این موضوع اعتراف کرده اند.

معاون امور مجلس و استانهای رسانه ملی با اشاره به ظرفیتهای شبکه های استانی در کشور، گفت: شبکه‌های استای رقیب شبکه‌های سراسری نیستند و باید رویکرد استانی برای توسعه داشته باشند.

وی بیان کرد: یکی دیگر از اولویتهای مهم شبکه های استانی کشور حفظ سنن، آداب و رسوم کشور از جمله در استان ایلام است.

در این مراسم، علیرضا شیروی با حکم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به‌عنوان مدیر کل جدید صدا و سیمای استان ایلام منصوب شد.

پیش از این حجت‌الله رحیم‌زاده از شهریور ماه سال گذشته به مدت ۱۱ ماه به‌عنوان مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان ایلام مشغول به کار بود که به دلیل بازنشسته شدن از این سمت کنار می‌رود.

مراسم تکریم و معرافه مدیران پیشین و جدید صدا و سیمای مرکز استان ایلام عصر امروز با حضور حجت‌الاسلام موسوی مقدم، معاون امور مجلس و استان‌های سازمان صدا و سیما برگزار ‌شد.

علیرضا شیروی پیش از این مدیر گروه تلویزیونی بسیج و قائم مقام شبکه مستند، معاون فرهنگی روزنامه جام جم و مدیر گروه سیاسی شبکه دو بوده و در شبکه چهارنیز فعالیت داشته است.