به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمودی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر افزود: این آتش سوزی که برای سومین بار و چهارمین روز ساعت ۶ صبح در جنگل ها و مراتع کوه باغله به وقوع پیوست با تلاش نیروهای امدادی و مردمی شامل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، دهیاران و شوراهای روستاهای بخش معمولان ساعت ۱۲ ظهر امروز (چهارشنبه) با دستان خالی مهار شد.

وی با بیان این که نیروها تنها با دو دستگاه فلکس بک (کوله پشتی آب پاش) اقدام به مهار آتش کردند، گفت: به علت گستردگی آتش سوزی این دو دستگاه کافی نبود و به علت وزش باد، سخت گذر بودن منطقه و شیب زیاد، گرمای طاقت فرسای تابستان و نبود امکانات، علاوه بر تحلیل بودن قوای نیروهای امدادی و مردمی که بیش از ۲۰ نفر بودند کار اطفای حریق در منطقه را با مشکل مواجه کرد.

وی افزود: برنامه ریزی شده که دهیاران بخش معمولان به صورت کشیک در منطقه استقرار پیدا کنند تا به محض وقوع آتش سوزی احتمالی وارد عمل شوند.

بخشدار معمولان با بیان این که حفاظت و صیانت از عرصه های طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود گفت: ضرورت این مهم یک وظیفه همگانی، ملی و اسلامی است که با برنامه ریزی دقیق و استفاده از توان و امکانات موجود می توان در جلوگیری از نابودی منابع طبیعی گام برداشت.

محمودی حریق های ایجاد شده در عرصه های جنگلی و مراتع کوه باغله را عامل انسانی دانست و افزود: آتش سوزی های گسترده در منطقه ناشی از بی تفاوتی به حفظ منابع طبیعی است و به عوامل انسانی ارتباط دارد که این عامل می تواند در حفاظت و جلوگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع نقش مهمی ایفا کند.

رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دوره چگنی نیز به خبرنگار مهر در پلدختر گفت: آتش سوزی ساعت پنج بعدازظهر روز یک شنبه ۲۶ مرداد ماه جاری در کوه باغله آغاز و تا ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ادامه داشت.

محمد پوریان افزود: ۱۷ نفر از عوامل و کارکنان این اداره به محل اعزام و همچنین تعدادی از نیروهای اداره کل محیط زیست استان و منابع طبیعی و انجمن های دوستداران طبیعت به کمک آمدند.

وی تصریح کرد: ولی به علت نبود امکانات و کمبود نیروهای امدادی کار اطفای حریق با مشکل مواجه شد که بیشتر نیروهای عملیاتی که با دستان خالی به جنگ آتش رفتند.

وی گفت: به علت تغییر اقلیم، طول دوره گرمای نیز تغییر یافته و شدت آن بیشتر شده و این یک فرایند جهانی است و مختص کشور و منطقه ما نمی باشد.

پوریان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که با گذشت بیش از ۵۷ ساعت آتش سوزی در کوه باغله آیا درخواست بالگرد شده است افزود: چون هزینه و کرایه بالگرد بالا است و تنها این بالگرد کارش هلی برد افراد و نیروهای امدادی است بنابر این مقرون به صرفه نیست.

وی تصریح کرد: در این گونه موارد نیاز به بالگرد آب پاش است تا کار اطفای حریق را در جنگل ها و مراتع انجام دهد.

بخشدار ویسیان نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر پلدختر گفت: کار اطفا حریق در کوه باغله تنها با بیل و شاخ و برگ درختان و امکانات ابتدایی صورت گرفت و نیروهایی به محل اعزام شدند اکثر آنها پاهایشان تاول زده و دستانشان دچار سوختگی شده است.

صالح کشوری افزود: ۵۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی، بخشداری، شهرداری ویسیان، محیط زیست استان و نیروهای مردمی کار اطفای حریق را در منطقه انجام می دادند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا کوه باغله مربوط به حوزه پلدختر است یا مربوط به شهرستان چگنی و آیا آتش سوزی به شهرستان پلدختر کشیده شده است گفت: آتش سوزی در حدفاصل ویسیان و پلدختر بوده و ۵۰ درصد آتش سوزی در بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر به وقوع پیوسته است.

وی افزود: این آتش سوزی تنها در حوزه شهرستان دوره چگنی رخ نداده است بلکه بعد از ۲۵ ساعت وارد حوزه بخش معمولان پلدختر شده است و این که گفته می شود که فقط آتش سوزی در منطقه ویسیان رخ داده را قبول نداریم و آن را نمی پذیریم.

بخشدار ویسیان گفت: در دو روز گذشته حدود ۳۵ هکتار از جنگل های ویسیان طعمه حریق شده و از بین رفته است که میزان دقیق خسارت وارده به ارزیابی کارشناسان بستگی دارد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

دهیار روستای افرینه پلدختر به خبرنگار مهر گفت: برای اطفای حریق همراه با سایر دهیاران بخش معمولان میانکوه شرقی به منطقه اعزام شدم ولی به دلیل نبود امکانات قادر شدیم گالن های ۲۰ لیتری آب را بر دوش خود حمل کرده و مسافت طولانی را طی کنیم که این امر توان ما را هدر می داد.

علی سلطان پور افزود: آتش سوزی کوه باغله به منطقه معمولان نیز سرایت کرده و به چم مورت و بن کشکه و علی مهدی که از توابع شهرستان پلدختر کشیده شده است.

محمدی یکی از نیروهای اعزامی به منطقه به خبرنگار مهر گفت: آیا مسئولان استان و شهرستان نمی خواهند فکری به حال تجهیز اداره منابع طبیعی به امکانات اطفای حریق کنند تا کی و چه زمانی باید با دستان خالی به جنگ آتش برویم.

وی افزود: مسئولان حاضرند با نبود امکانات و گرمای شدید و طاقت فرسای تابستان و صعب العبور بودن مسیر در منطقه حضور پیدا کنند من خود شاهد سوختن پرندگان و بچه ها و لانه های آنان بودم که دل هر بیننده ای را کباب می کرد آن هم پرندگان نادر و یا کمیابی که در منطقه وجود داشتند و اکنون آثاری از آنها وجود ندارد.