تخصيص 591 ميليارد تومان براي كاهش آلودگي هواي خراسان رضوي

سيد حسن آقاميري مدير كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: برنامه جامع كاهش آلودگي هوا در نيمه دوم سال 83 با 56 پروژه مورد تصويب شوراي عالي برنامه ريزي قرار گرفت كه طي يك دوره 10 ساله اجرا خواهد شد.

وي رسيدگي به آلاينده هايي كه از منابع سيال درون شهري توليد مي شود و آلاينده هاي ثابت و همچنين آلايندگي وسائل نقليه درون و برون شهري را سه برنامه اساسي اين طرح دانست.

مدير كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي با بيان اينكه شركت ملي گاز در توسعه ، تامين گاز طبيعي در ايستگاههاي تامين گاز و همچنين بهره برداري از سوخت پاك در منابع خانگي وظيفه سنگيني را بر عهده دارد، اظهار داشت: در حال حاضر 95 درصد واحدهاي خانگي شهر مشهد از گاز طبيعي استفاده مي كنند و شركت ملي گاز، گازرساني براي هزار روستا را در برنامه كاري خود قرار داده است.

آقا ميري خاطر نشان ساخت: براي گاز سوز نمودن خودروها نيز تلاش بر اين است كه ايستگاههاي تحول گاز طبيعي تقويت شود و همچنين 67 ميليارد ريال براي توزيع سوخت مايع سرمايه گذاري اقتصادي شده است.

وي در پايان با بيان اينكه از محورهاي اساسي اين طرح رسيدگي به وضعيت خودروهاي فرسوده است ، گفت: به دليل عدم تامين منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين پروژه، تاكنون فقط وضعيت 2 هزار دستگاه خودروي فرسوده مورد رسيدگي اين طرح قرار گرفته است.



