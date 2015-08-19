به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای اجرایی سیاست های ابلاغی برنامه ۵ ساله ششم توسعه با موضوع میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری عصر چهارشنبه ۲۸ مردادماه در سالن فجر ارگ آزادی با حضور جمعی از کارشناسان و فعالان گردشگری صنایع دستی و میراث فرهنگی برگزار شد.

در این برنامه طبق اعلام روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی قرار بود نوبخت سخنگوی دولت حضور پیدا کند اما در فهرست برنامه های این نشست عنوان شده بود که ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی حضور خواهد داشت.

در این برنامه که هر یک از سخنرانان سعی می کردند درباره راهکارهای اجرای برنامه ششم توسعه صحبت کنند ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از بدهیات صنعت گردشگری سخن گفت و بیان کرد: اگر چه ارتقای بخش گردشگری و بهبود بهره گیری از ظرفیت های این حوزه همواره مورد توجه مسئولان نظام و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار داشته اما این موضوع در قالب سند سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که تیرماه سال جاری توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: کشورهایی که تلاش دارند با فعال کردن ظرفیت های گردشگری خارجی در تنوع پذیری منابع درآمدی و گسترش تعاملات فرهنگی پیشتاز باشند، مرتب رو به افزایش است.

سیف ادامه داد: بهبود رفاه نسبی و افزایش درآمد سرانه برخی از کشورهای پرجمعیت مانند چین به گسترش گردشگری در جهان کمک کرده است. در حقیقت، گردشگری ماهیت کالای لوکس با کشش درآمدی بالا دارد و چون بهبود درآمد سرانه و کاهش فقر نسبی، یک جریان رو به رشد در اقتصاد جهانی است باید انتظار داشت این افزایش تقاضا و گرایش بهره برداری از خدمات گردشگری کماکان تداوم داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از دلایل ضعف و نارسایی در صنعت جهانگردی ایران عدم تعادل و تراز در تعداد گردشگران ورودی و خروجی است.

سیف ادامه داد: تاکنون تعداد مسافران ایرانی که به خارج می رود بیشتر از جهانگردانی بود که به ایران می آمدند. برای گردشگران تفریحی و علاقه مندان به آثار تاریخی مسائلی مانند تبلیغات سوء در خصوص امنیت در کشور، کمبود امکانات اقامتی، به روز نبودن کیفیت خدمات و مسائلی از این نوع مطرح بوده است. در نتیجه اولویت های برنامه ریزی در صنعت باید مبتنی بر جلب رضایت جهانگردان برای مسافرت به ایران با ارائه خدمات قابل رقابت با کشورهای دیگر باشد.

وی بیان کرد: ثبات نرخ ارز، استقرار شعب و فعالیت بانکهای خارجی کشور و تسهیل مبادلات پولی و پذیرش کارت های اعتباری بین المللی در ارائه بهتر خدمات به گردشگران نقش موثری دارد. با توجه به چشم انداز فراهم شده در زمینه لغو تحریم های ناجوانمردانه بین المللی در حوزه روابط بانکی، نظام بانکی در صدد بهبود خدمت رسانی در حوزه مالی است که در صورت رفع موانع آن شاهد ارتقای موثر خدمات ارائه شده به گردشگران خواهیم بود.

سیف افزود: انتظار می رود در دوره پساتحریم، روند مثبت ورود گردشگران خارجی با شتاب بیشتری تداوم یابد. امری که موکول به تامین پیش نیازها و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگران خارجی خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بدون شک نظام بانکی نیز در این زمینه حداکثر تلاش خود را می کند.