به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند عصر چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی گسترش فولاد و سیاه جامگان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بعد از فوت پدرم چند روزی در اختیار تیم نبودم، گفت: دیروز در تمرینات بودم و امیدوارم فردا بتوانیم با نمایش خوبی تیم حریف را شکست دهیم.

وی با تاکید بر اینکه تیم سیاه جامگان تیم خوبی است، افزود: آنها رسول خطیبی را در اختیار دارند و بازیکنان خوبی را نیز جذب کرده اند، رسول خطیبی به خوبی تیم های تبریزی را می شناسد و این موضوع باعث سخت تر شدن کار ما می شود.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با بیان اینکه حضور هواداران در ورزشگاه انرژی مضاعفی به تیم تزریق می کند، ادامه داد: امیدوارم فردا هم هواداران ما را تنها نگذارند و به ورزشگاه بیایند.

کمالوند با اشاره به اینکه گسترش فولاد در بازی های قبلی از داوری متضرر شده است، ابراز داشت: امیدوارم فردا داور مسابقه قضاوت خوبی داشته باشد و قضاوت او به ضرر ما نباشد.

وی سپس در خصوص محرومان و مصدومان تیمش گفت: محمد نصرتی مدافع تیم ما مصدوم است و فردا نمی تواند بازی کند ولی محرومی در بازی فردا نداریم و بقیه بازیکنان در اختیار تیم هستند.

لازم به ذکر است که دیدار دو تیم گسترش فولاد و سیاه جامگان فردا پنجشنبه ساعت 18.30 در ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد تبریز برگزار می شود.