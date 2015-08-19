روسیه فقط تحریم های شورای امنیت علیه ایران را اجرا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه اعلام داشت کشورش اهمیتی به تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران نمی دهد.

وزیر خارجه روسیه در واکنش به اظهار نگرانی مقامات آمریکایی در خصوص تحویل سامانه موشکی ضد هوایی اس ۳۰۰ به ایران اعلام کرد کشورش در راستای اجرای تعهدات بین المللی خود صرفا به اجرای تحریم های شورای امنیت علیه ایران می پردازد.

وی گفت: تحریم های آمریکا علیه ایران دغدغه ما نیست. تمام محدودیت‌های یکجانبه اعمال‌شده خارج از شورای امنیت که نقض عرف معمول قوانین بین‌المللی است، مورد علاقه ما نیست.

وی گفت مسئله موشک های اس ۳۰۰ ارتباطی به تریم های شورای امنیت علیه ایران ندارد.

