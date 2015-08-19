به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی بهاور عصر چهارشنبه در نشست فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج ادارات شهرستان دامغان با عنوان شورای اندیشه و همفکری به میزبانی اداره منابع طبیعی و آبخیز داری این شهرستان با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این اداره طی یکسال گذشته اظهار داشت: در حال حاضر یک هزار و ۱۴۵ نفر بهره بردار در شهرستان وجود دارد.

وی با بیان اینکه مراتع شهرستان دامغان با توجه به گونه های گیاهی موجود از مهم ترین و با ارزش ترین منابع طبیعی تجدید پذیر است، افزود: بهره برداری صحیح توام با عملیات اصلاح و احیاء مراتع می تواند نقش مهمی در حفاظت از آب و خاک و تامین نیازمندی ها در زمینه پروتئین و ... ایفا کند.

خسارت ۲۰ میلیارد ریالی آتش سوزی به مراتع شهرستان دامغان

عضو ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان دامغان همچنین از وقوع سه مورد آتش سوزی در سطح مراتع شهرستان دامغان طی سال گذشته به میزان بالغ بر دو هکتار خبر داد و اظهار داشت: این حوادث ۲۰ میلیارد ریال خسارت به بار آورده است.

بهاور تصریح کرد: برای مهار و کنترل آتش سوزی های احتمالی در سطح عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان برای نخستین بار اکیپ های ۱۲ نفره که برگرفته از نیروهای یگان حفاظت و عوامل اداری بودند سازماندهی شدند که در صورت بروز هر گونه آتش سوزی به مناطق مورد نظر همراه با امکانات و تجهیزات لازم اعزام می شوند.

وی به نقش و حضور دامداران منطقه و عوامل امدادی در مهار آتش سوزی در سطح مراتع شهرستان دامغان پرداخت و گفت: ۸۰ درصد از عرصه های منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان دامغان قابلیت حریق دارد که این عرصه ها شامل مراتع و جنگل ها می شود.

۱۵۰۰ بسیجی فعال در ادارات دامغان سازماندهی شدند

فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات سپاه ناحیه دامغان نیز در این نشست از سازماندهی یک هزار و ۵۰۰ بسیجی فعال در سطح دستگاه های اجرایی این شهرستان خبرداد و اظهار داشت: ۲۰ پایگاه و ۱۲ گروه مقاومت بسیج ادارات در دامغان وجود دارد.

سرهنگ پاسدار محمد علی صرفی اضافه کرد: بسیج رضایت حق تعالی را مبنای حرکت و فعالیت خود می داند و جهاد همه جانبه در راه خدا، نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای نظام اسلامی از دیگر ویژگی های نیروهای بسیجی است.

وی در پایان، خدمت خالصانه و بدون منت و کار جهادی را از ویژگی های بارز یک بسیجی برشمرد و افزود: بسیج تابع محض ولایت فقیه است و سعادت خدا و جامعه را در پیروزی از ولایت فقیه می داند.