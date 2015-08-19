به گزارش خبرنگار مهر، هم اندیشی چگونگی تحقق مبانی برنامه ششم توسعه در بخش میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری عصر چهارشنبه ۲۸ مردادماه در سالن فجر ارگ آزادی برگزار شد.

در این برنامه محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در پنل اول بخش میراث فرهنگی که با حضور وی و سید محمد بهشتی، شهرام کریمی و مهدی مجابی برپا شد گفت: استادکاران مجرب به دلیل روش هایی که در سالها پیش وجود داشت کم شده اند. این بزرگترین چالش میراث فرهنگی است و اکنون بیشتر کارها با روش پیمانکاری دنبال می شود و از روش های استاندارد جهانی فاصله گرفته ایم.

وی افزود: ظرفیت سازی موضوع جدی در حوزه میراث است موضوع معرفی نیز بسیار قابل توجه است.

طالبیان افزود: وقتی که پژوهش از ما جدا شد مقداری از ارتباطات دوجانبه بین ما و مراکز علمی کم شد. البته در دولت قبلی دستگاهها با ما همراه بودند.

وی افزود: دستگاهها مانند وزارتخانه ها، شهرداری ها باید بار میراث فرهنگی را بکشند.

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: تعدد قوانین وجود دارد ولی تفسیرهای مختلفی در قوه قضائیه و نهادهای قضایی دیگر می شود که ما را دچار مشکل کرده است. باید فکر کنیم که چطور مردم می توانند با ما داشته باشند.

سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز در این پنل از برنامه گفت: فعالیت های ما در حوزه پژوهش و حفاظت و معرفی باید بیشتر شود. ما باید به تجربیات، جهانی نگاه کنیم.

وی ادامه داد: شاهد مراجعه زیاد گردشگران خارجی به کشور هستیم. گردشگرانی که به ایران می آیند در حقیقت شبیه مهمانانی هستند که ما در خانه از آنها پذیرایی می کنیم پس وقتی خبردار می شویم که میهمان داریم هر کجای خانه که دچار مشکل باشد آن را حل می کنیم اما اگر مهمان به خانه ما آمد و ما در خانه بودیم آن وقت قضیه فرق می کند چون همه چیز برای پذیرایی از میهمان آماده است ولی صاحبخانه نیست. مانند اینکه تخت جمشید آماده حضور بازدید کننده نباشد.

مهدی مجابی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این پنل گفت: مسئله آموزش یکی از مسئولیت های مهم سازمان میراث فرهنگی است. وقتی آدمها در این عرصه صاحب ماموریت هستند باید نقش زیادی در حوزه آموزش داشته باشند. رویکرد آموزشی که حوزه میراث فرهنگی را الزام آور می کند باید بدانیم چه رویکردی است. این رویکرد باید شناخته شود. بحث آموزش اجتماعی باید مطرح شود. همچنین ما باید به موزه محیطی نیز توجه داشته باشیم و موزه هایی بوجود بیاید که گرایش های محیطی داشته باشند و مجموعه اطلاعات فرهنگی را باید در آنها بایگانی کرد و به موقع برایشان فراخوان داد.

شهرام کریمی نماینده ای از وزارت نیرو بود که در این برنامه گفت: ما منابع مالی محدودی داریم که باید برای آن برنامه ریزی شود. نباید آنقدر گسترده به قضیه فکر کنیم که نتوانیم به اهدافمان برسانیم و نه اینکه چنان عمل کنیم که دچار چالش شویم. سازمان میراث فرهنگی برای فعالیت هایش باید نگاه ساختاری کند. شاید نیاز به اصلاح ساختار وجود داشته باشد.