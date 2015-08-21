حداقل ۲۰ شهرک یا مجتمع صنایع دستی دایر شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی در پنل دوم این نشست که به موضوع صنایع دستی اختصاص داشت، گفت: معتقدیم توسعه سازمانی توسعه ای است که با هم افزایی سه حوزه همراه باشد. برنامه های توسعه ای مسئله محور هستند آن هم به خاطر گفتمانی بودن آنها پس برنامه های توسعه برنامه هایی هستند که بر پایه اهداف میان مدت نباشند.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که اگر برنامه های توسعه ای برنامه ششم بر پایه صنایع فرهنگی استوار باشد در این حوزه ایران حرفهای زیادی برای گفتن دارد. اگر در صنعت و ارتباطات دست پائین باشیم قطعا در حوزه صنایع فرهنگی در بالادست قرار داریم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی افزود: تاکید ما بر صنایع خلاق و صنایع فرهنگی است. صنایع دستی در برنامه های کلان کمترین حضور را داشته و در برنامه ششم برای آن گام خوبی برداشته شد. امیدواریم این جایگاه در برنامه نویسی مورد توجه باشد. فعالان حوزه صنایع دستی نگران این هستند که بند ۵۱ در برنامه ششم تفسیر نشود.

وی بیان کرد: گاهی قدم اول را خوب بر می داریم اما گام دوم که برنامه است ضعیف عمل می شود و یا گام دوم را هم خوب برداشته و در گام سوم که اجرا مد نظر است ضعیف عمل می کنیم به خاطر همین هنرمندان صنایع دستی کمپین حمایت از حمایت را راه انداخته اند.

نامور مطلق ادامه داد: معتقدیم گفتمان جدیدی به وجود آمده که به صنایع دستی توجه خاص دارد امیدواریم در برنامه های آینده نیز به آن توجه خاص شود.

حسین یاوری استاد دانشگاه گفت: پیشنهاد ما این است که حداقل ۲۰ شهرک یا مجتمع صنایع دستی راه اندازی شود. مشکل اساسی ما در صنایع دستی است که تولید کنندگان نمی توانند سفارش متوسط یا بالایی بگیرند. راهش را در این موضوع دیدیم که در برنامه ششم توسعه ۱۰ هزار کارگاه صنایع دستی بزرگ، متوسط و کوچک دیده شود که شامل ۵۰۰ کارگاه بزرگ با حداقل ۵۰ تولید کننده و هزار کارگاه متوسط با ۵۰ تولید کننده و ۸ هزار و ۵۰۰ کارگاه با ظرفیت کاری ۲۰ نفر باشد که بتواند سفارش بگیرند.

وی در ادامه صحبت هایش از اینکه صنعت فرش از صنایع دستی سالها جدا شده است انتقاد کرد و گفت: به من بگویید که چه فکری پشت آن بوده است. کارگاههای شیشه به انبارهای تولیدات چینی تبدیل شده اند.

مهین سهرابی عضو هیئت علمی دانشگاه الازهر نیز بیان کرد: وقتی به آموزش صنایع دستی توجه کنیم متوجه می شویم که صنایع دستی دوگانه است. آموزش صنایع دستی را تامین کننده میراث آینده می دانیم.

وی افزود: پیش بینی می شود در برنامه ششم توسعه ۳۰۰ هزارنفر نیروی آموزش صنایع دستی از متوسطه تا بالاتر را داشته باشیم. تقاضایمان این است که همانطور که در برنامه ششم توسعه و آموزش عالی نظر خاص می شود به صنایع دستی هم نگاه خاص شود.

حسین بختیاری رئیس مجمع هنرمندان صنایع دستی تهران در ادامه این پنل برخی از چالش های حوزه صنایع دستی را برشمرد و گفت: یکی از آن موارد اجرای ناقص اختصاص یارانه ها به کارگاههای تولید صنایع است همچنین بیمه هنرمندان صنایع دستی شناسنامه دار تحقق نیافته است و من در آخرین مکاتبه ام با سازمان تامین اجتماعی متوجه شدم که آنها می گویند اعتبار نداریم.