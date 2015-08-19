بیماری هاری قابل حذف است

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا غلامی شامگاه چهارشنبه در حاشيه بازديد از پژوهشکده شمال كشور در آمل بيان کرد: بحث حذف هاری در كشور مطرح بوده و اين بيماری در كشور مغفول مانده است.

وی با بيان اينكه ايران پتانسيل مقابله با بيماری هاری را دارد، عنوان كرد: در سال سه يا چهار مورد بيماری هاری منجر به مرگ داشتيم و حدود ۷۵ درصد بيماری ها برای گزش سگ های غير بيمار بوده است.

رئیس آزمايشگاه رفرانس هاری انستيتو پاستور ايران تصريح كرد: از ۸۰ درصد گزش ۶۰معادلدرصد آن به سگ ها اختصاص پيدا می كند و ۲۰ درصد آن برای دام وحيوانات وحشی بوده است.

غلامی با اشاره به اينكه می توان به سمت كنترل بيماری هاری برويم، افزود: همايش سه روزه بسوی حذف هاری در كشور به مناسب روز هاری در ۱۳ و۱۴ مهرماه سال جاری با حضور چهره های بين المللی برگزار خواهد شد.

محسن آسوری رئیس پژوهشكده انستيتو پاستور شمال كشور گفت: انستیتو پاستورشمال كشور به عنوان شعبه از انستيو پاستور ایران در سال ۱۳۷۳ با همت گروهی از خیرین شهرستان آمل با هدف ارائه خدمات انستیتو پاستور به ۵ استان شمالی(اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، سمنان) در شهرستان آمل راه اندازی شد.

وی تصريح كرد: اين پژوهشكده با هدف اجرای طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه اپیدمیولوژی و تشخیص و پیشگیری بیماری های اولویت دار در سطح منطقه، ایجاد و توسعه آزمایشگاه های تشخیصی تخصصی و توسعه همکاری های آموزشی با ستاد دانشگاه های علوم پزشکی منطقه در آمل احداث شده است.

رئیس پژوهشكده انستيتو پاستور شمال كشور اولويت های منطقه را هاری، لپتوسپیروز، سل، بروسلوز، بیماری های اسهالی، هپاتیت، ایدز و آلودگی آب و غذا عنوان كرد.

آسوری با بیان اینکه توانستیم با چند دانشگاه خارجی ارتباط برقرار کنیم، افزود:با دانشگاه انستیتوبید مدیکال میلان ایتالیا برای بررسی ژن های موثر در سرطان توانستیم ارتباطاتی را برقرار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با دانشگاه کینگ استون کشور انگلیس در خصوص نقش موثر ویروسhpvدر مرحله رایزنی هستیم.