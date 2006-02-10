ملي پوشان تكواندو ايران فردا به مصاف فرانسه مي روند

به گزارش خبرنگار "مهر" سال آينده رقابتهاي جام جهاني كه به ميزباني تايلند برگزارخواهد شد به صورت جديد و تيم به تيم انجام مي شود و به همين منظور قراراست فردا شنبه درمحل تشكيل اردوي مشترك تيم هاي ملي ايران و فرانسه كه در حوالي شهرموناكومي باشد دو ديدار دوستانه بين ملي پوشان دو كشوربا همين سيستم جديد برگزارشود كه در مرتبه اول صبح و در بار دوم عصر دو تيم به مصاف هم خواهند رفت. فرانسوي ها در اين 2 ديدار يك سيستم جديد رايانه اي را نيز آزمايش مي كنند.

دو تيم ملي تكواندو فرانسه و ايران تمرينات مشترك خود را از روز چهارشنبه در محل كمپ تيم هاي ملي فرانسه در « يمن دنيا» واقع در نزديكي موناكو آغاز كردند.