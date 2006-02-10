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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۳۴

دركمپ تمريني تيم هاي ملي تكواندو فرانسه ؛

ملي پوشان تكواندو ايران فردا به مصاف فرانسه مي روند

ملي پوشان تكواندو ايران فردا به مصاف فرانسه مي روند

تيم ملي تكواندو ايران فردا دو ديدار دوستانه با ملي پوشان فرانسه در كمپ تيم هاي ملي اين كشور انجام مي دهد.

به گزارش خبرنگار "مهر" سال آينده رقابتهاي جام جهاني كه به ميزباني تايلند برگزارخواهد شد به صورت جديد و تيم به تيم انجام مي شود و به همين منظور قراراست فردا شنبه درمحل تشكيل اردوي مشترك تيم هاي ملي ايران و فرانسه كه در حوالي شهرموناكومي باشد دو ديدار دوستانه بين ملي پوشان دو كشوربا همين سيستم جديد برگزارشود كه در مرتبه اول صبح و در بار دوم عصر دو تيم به مصاف هم خواهند رفت. فرانسوي ها در اين 2 ديدار يك سيستم جديد رايانه اي را نيز آزمايش مي كنند.

دو تيم ملي تكواندو فرانسه و ايران تمرينات مشترك خود را از روز چهارشنبه در محل كمپ تيم هاي ملي فرانسه در « يمن دنيا» واقع در نزديكي موناكو آغاز كردند.

کد مطلب 288873

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