به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرزایی شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه باید در خدمت به مردم اصولی رعایت شود، اظهار داشت: آسایش، امنیت و خدمات لازمه کار برای مردم است.

وی با افزودن این نکته که درک مشکلات مردم بخصوص در حیطه اشتغال و امرار معاش موضوعی است که باید به آن پرداخته شود، افزود: اقتدار حاکمیت نیز اصل مهم دیگری است که جدیت در عوامل اجرایی را می طلبد.

عضو شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به افرادی که با فروش کالا به وسیله وانت بارها امورات خود را می گذرانند، گفت: وانت بارها باید ساماندهی شوند و تنها وانت بارهای بومی شناسنامه دار و رسمی شوند.

میرزایی با بیان اینکه مکان یابی مناسب برای ساماندهی وانت بارها در شهر همدان ضروری است، عنوان کرد: باید با افرادی که در قالب قانون نمی گنجند برخورد شود.

وی با تاکید براینکه باید تصمیم گیری ها براساس معضلات سطح جامعه و به شکل ملموس صورت گیرد، ادامه داد: اگر اقدامات در غیر اینصورت انجام گیرد ناهنجاری هایی در پی آن ایجاد خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان همدان نیز با بیان اینکه روزانه بین ۸۰ تا ۹۰ فقره اعمال قانون برای این وانت بارها در شهر صورت می گیرد، گفت: متاسفانه جریمه ها در این باره کارساز و موثر نیست.

رضا عزیزی با افزودن این مطلب که این وانت بارها گاهی به شکل گروهی عمل می کنند و حتی با مامور قانون درگیر هم می شوند، افزود: قانون اجازه توقیف این خودروها را نمی دهد.

وی با تاکید براینکه برای رفع این مشکل باید نماینده قوه قضاییه نیز در چنین جلساتی حضور داشته باشد، ادامه داد: وانت بارها موجب بی نظمی و اختلال در ظاهر و امنیت انتظامی شهر می شوند.